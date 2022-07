Số ca mắc COVID-19 mới ngày 6/7 cao nhất trong 42 ngày

Photo : KBS News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố tính đến 0 giờ ngày 6/7, Hàn Quốc ghi nhận 19.371 ca mắc COVID-19 mới, cao nhất trong vòng 42 ngày sau mức 23.845 ca vào ngày 25/5. Số ca mắc mới đã tăng 1,85 lần so với một tuần trước và 2,15 lần so với hai tuần trước.Sau khi làn sóng lây nhiễm biến thể Omicron đạt đỉnh, số ca nhiễm mới đã có chiều hướng giảm dần, xuống 3.423 ca ngày 27/6, song lại có chiều hướng tăng trở lại thời gian gần đây. Số ca nhiễm bình quân ngày trong tuần vừa qua là 11.950 ca.Số ca nhập ngoại ghi nhận thêm 224 ca, cao nhất trong vòng hơn 5 tháng, sau mức 230 ca ngày 31/1. Sau khi Chính phủ Hàn Quốc miễn cách ly với người nhập cảnh, nâng số chuyến bay quốc tế, số người nhập cảnh vào trong nước gia tăng, số ca mắc nhập ngoại cũng tăng trở lại.Số ca nặng tăng thêm 7 ca, thành 61 ca, duy trì ở ngưỡng dưới 100 ca kể từ ngày 12/6. Số ca tử vong tăng thêm 7 ca, 7 ngày liên tiếp ở ngưỡng một con số. Tổng số ca tử vong là 24.583 ca, tỷ lệ tử vong là 0,13%.Tại buổi họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương sáng ngày 6/7, Bộ trưởng Hành chính và an toàn Lee Sang-min cho biết Chính phủ sẽ đảm bảo số giường bệnh thích hợp và linh hoạt theo nhu cầu cho các bệnh nhân đặc biệt như thai phụ, bệnh nhân lọc máu, bệnh nhân nhi, đảm bảo các đối tượng này vẫn có thể được nhập viện điều trị nhanh chóng ngay cả khi tái bùng phát dịch COVID-19. Các phòng cấp cứu sẽ vẫn hoạt động bình thường 24/24 giờ, ca mắc COVID-19 có thể được điều trị tại giường bệnh thông thường ngoài giường bệnh cách ly áp lực âm.Bên cạnh đó, Bộ trưởng cho biết từ ngày 6-29/7, chính quyền các địa phương trên cả nước sẽ đồng loạt rà soát tình hình phòng dịch tại các doanh nghiệp, công trường xây dựng có tuyển dụng người lao động nước ngoài, những nơi thường xuyên xảy ra lây nhiễm tập thể thời gian qua.