Nhiều sê-ri truyền hình Mỹ về câu chuyện của cộng đồng Hàn kiều đang được sản xuất

Cộng đồng Hàn kiều sống tại Mỹ đang sôi nổi sản xuất sê-ri truyền hình về chủ đề cuộc sống của họ tại Mỹ, trong bối cảnh người dân Mỹ đang ngày một quan tâm nhiều hơn tới các nội dung Hàn Quốc thời gian gần đây.Một trong số đó là sê-ri phim truyền hình của các nhà sản xuất điện ảnh trẻ gốc Hàn, kể về quá trình "tả xung hữu đột" của họ nhằm dấn thân vào làng điện ảnh Hollywood. Vai chính của phim do các diễn viên gốc Hàn đảm nhiệm, vai phụ là những diễn viên quen thuộc của Hollywood, như nữ diễn viên người Mỹ Aubrey Mille. Cô chia sẻ rằng bạn bè của mình đã phản hồi tích cực về ý tưởng bộ phim, kể về câu chuyện thực tế của cộng đồng người Hàn tại Mỹ.Sê-ri phim truyền hình này có tổng cộng 5 tập, với tổng vốn đầu tư là 2,5 tỷ won (1,9 triệu USD), dự kiến sẽ được công chiếu trên nền tảng dịch vụ video trực tuyến (OTT) vào nửa cuối năm nay.Đạo diễn Jong Yoo-seok của phim chia sẻ rằng bộ phim này sẽ trở thành xuất phát điểm để cộng đồng đồng người Hàn có thể cùng chia sẻ "không gian lãnh đạo" với những người Mỹ da trắng.Một tác phẩm điện ảnh khác đang được sản xuất kể về câu chuyện của một cựu bác sĩ ngoại khoa gốc Hàn, đang mở một tiệm may âu phục rơi vào cảnh nợ nần, chìm dần vào trong thế giới của bóng tối. Phim là câu chuyện giấu kín của thế hệ Hàn kiều đầu tiên trên đất Mỹ, phải vật lộn với cuộc sống khắc nghiệt tại khu phố Hàn (Korean Town) vào thời điểm xảy ra vụ bạo loạn Los Angeles năm 1992.Diễn viên, nhà sản xuất phim Kim Jong-man cho biết ông muốn truyền tải những điều đã xảy ra với cộng đồng Hàn kiều đời đầu tại Mỹ vào thời điểm vụ bạo loạn Los Angeles thông qua các nền tảng OTT của Mỹ, kỳ vọng bộ phim này sẽ tạo ra được hiệu ứng lớn.Bộ phim được dàn dựng bởi đạo diễn trẻ đang được chú ý ở Hollywood Alexander Bergman. Đoạn phim ngắn dài 17 phút đang nhận được sự quan tâm lớn của các công ty sản xuất phim lớn của Hollywood.Đạo diễn Alexander Bergman cho rằng Hollywood và thế giới đã sẵn sàng để tiếp nhận Hàn kiều. Ông cho rằng có rất nhiều điều mà người Hàn có thể cho thế giới thấy qua bộ phim này.Dự kiến trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều tác phẩm hợp tác sản xuất giữa Hàn Quốc và giới điện ảnh Hollywood do người dân Mỹ và thế giới đang ngày càng quan tâm nhiều hơn tới các nội dung Hàn Quốc.