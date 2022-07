Một nhà hoạt động dân sự tại Việt Nam bị bắt giam do chỉ trích Chính p hủ

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn AFP của Pháp và báo điện tử VnExpress của Việt Nam ngày 6/7 đưa tin nhà hoạt động xã hội Nguyễn Lân Thắng (46 tuổi) đã bị Công án thành phố Hà Nội bắt giữ tại nhà riêng một ngày trước.Phía Công an cho biết sẽ điều tra đối tượng tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" theo điều 117 Bộ luật Hình sự.Trước đó, nhà hoạt động này đã từng bị giam giữ với cáo buộc tương tự. Gần đây, người này cho biết bản thân mình đang bị Công an nhắm đến. Tài khoản của người này trên mạng xã hội Facebook hiện có 150.000 lượt theo dõi.Theo luật pháp hiện hành của Việt Nam, nếu bị kết án tội danh làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước thì phạm nhân có thể lĩnh mức án từ 5-20 năm tù.Tổ chức Theo dõi nhân quyền (HRW) đã lên án vụ việc này, đề nghị Chính phủ Việt Nam thả tự do cho Nguyễn Lân Thắng. Tổ chức này cho rằng chính quyền Việt Nam đang xâm hại tự do ngôn luận, khiến nạn nhân bị giam giữ hàng chục năm trong tù chỉ vì thể hiện suy nghĩ cá nhân một cách thẳng thắn.Mặt khác, Chính phủ Việt Nam đang tăng cường giám sát với các nội dung chống phá Nhà nước trên mạng xã hội. Bộ Thông tin và truyền thông Việt Nam đã ra lệnh xóa 3.200 bài viết độc hại trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook trong quý I năm nay do các bài viết này vi phạm luật hiện hành, như phát tán thông tin sai sự thật.