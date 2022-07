Vai trò của Hải quân Hàn Quốc được nâng tầm trong cuộc tập trận RIMPAC

Photo : KBS News

Cuộc tập trận “Vành đai Thái Bình Dương" (RIMPAC) đang diễn ra ở vùng biển ngoài khơi thuộc đảo Hawaii (Mỹ) từ ngày 29/6-4/8. Đây là sự kiện tập trận quân sự trên biển có quy mô lớn nhất thế giới, được tổ chức hai năm một lần.Khoảng 1.000 binh lính Hàn Quốc, cùng với tàu khu trục Aegis mang tên Sejong Đại đế, tàu khu trục Hoàng đế Munmu, tàu ngầm Shin Dol-seok và tàu Hải quân lớn nhất Hàn Quốc Marado được phái cử tham gia cuộc tập trận lần này. Đây là quy mô quân đội Hàn Quốc tham gia RIMPAC lớn nhất từ trước đến nay, và là lực lượng lớn thứ hai sau quân đội Mỹ.Trong cuộc diễn tập lần này, lần đầu tiên Thiếu tướng Hải quân Hàn Quốc đảm nhận vị trí Chỉ huy Đội tấn công viễn chinh, thực hiện nhiệm vụ chỉ huy 13 tàu mặt nước của 8 quốc gia và 1.000 lính thủy từ 9 nước. Có thể thấy vai trò và vị thế của Hải quân Hàn Quốc đã được nâng tầm, đóng góp vào an ninh thế giới.Không chỉ các nước thành viên QUAD (cơ chế thảo luận an ninh do Mỹ dẫn dắt) bao gồm Nhật Bản, Ấn Độ và Australia, các nước khu vực Đông Nam Á cũng cử quân đội tham gia cuộc tập trận lần này. Tuy nhiên, Trung Quốc và Nga không được Mỹ mời tham gia.Trung Quốc đã bị loại khỏi hoạt động huấn luyện kể từ năm 2018, khi nước này xung đột thương mại với Mỹ, còn Nga không được mời tham gia tập trận từ năm 2014 sau khi nước này sáp nhập bán đảo Crimea. Theo Washington, mục đích của cuộc tập trận là nhằm ngăn chặn, kiềm chế “cuộc tấn công của nước lớn”, ở đây được hiểu là Trung Quốc và Nga.Sau cuộc tập trận RIMPAC, Hải quân Hàn Quốc có kế hoạch tiếp tục tham gia tập trận với các nước như Mỹ và Nhật Bản với mục đích theo dõi và phát hiện tên lửa đạn đạo nằm ứng phó với các cuộc khiêu khích của Bắc Triều Tiên.