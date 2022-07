“Không loại trừ khả năng Bắc Triều Tiên đang đối mặt với nhiều loại dịch bệnh cùng một lúc”

Photo : YONHAP News

Đài CNN (Mỹ) ngày 6/7 (giờ địa phương) dẫn lời một chuyên gia cho biết không loại trừ khả năng Bắc Triều Tiên đang hứng chịu đợt dịch bệnh khác ngoài COVID-19 trước tình hình Bắc Triều Tiên kiểm soát thông tin cực độ liên quan đến bệnh truyền nhiễm.Một giáo sư thường đến thăm Bình Nhưỡng định kỳ để chuyển giao công nghệ y tế trước khi dịch COVID-19 bùng phát chỉ ra rằng việc miền Bắc không chia sẻ thông tin liên quan đến dịch bệnh là không có lợi cho chính nước này nói riêng và cho toàn thế giới nói chung. Bất kỳ thông tin nào liên quan đến thay đổi của virus cũng cần phải được chia sẻ để cùng nhau chú ý đến nguy cơ xuất hiện biến thể mới.Liên quan đến việc miền Bắc thông báo rằng có bệnh liên quan đến nước đang lan rộng gần khu vực tỉnh Hwanghae, vị giáo sư này đề cập đến khả năng đây có thể là bệnh thương hàn hoặc dịch tả.Nếu nước này còn phải đối mặt với dịch bệnh khác trong khi dịch COVID-19 chưa chấm dứt thì tình hình tại Bắc Triều Tiên sẽ còn tồi tệ hơn bởi điều kiện y tế vốn yếu kém.Với đặc trưng của thể chế là người dân bị kiểm soát chặt chẽ bởi chính quyền thì khả năng tiêm chủng nhanh chóng có thể thực hiện được. Tuy nhiên, do miền Bắc đã từ chối sự giúp đỡ của Hàn Quốc và cả phương Tây, đồng thời cho phong tỏa toàn diện nên việc cung cấp vắc-xin cũng trở thành việc làm bất khả thi.Liên minh toàn cầu về vắc-xin và tiêm chủng (GAVI) hồi tháng 6 từng xác nhận Bắc Triều Tiên đã nhận một số lượng vắc-xin COVID-19 do Trung Quốc hỗ trợ và đang tiến hành tiêm chủng. Miền Bắc hiện vẫn chưa đăng ký xin hỗ trợ vắc-xin từ Hội đồng cung cấp vắc-xin quốc tế (COVAX Facility), một cơ chế hợp tác để cung cấp vắc-xin COVID-19 trên thế giới. GAVI vẫn đang chờ nước này yêu cầu giúp đỡ.Đài CNN chỉ ra rằng mối quan tâm lớn nhất hiện nay là mức độ nghiêm trọng của dịch COVID-19 tại Bắc Triều Tiên. Tại thời điểm này, khó có thể xác minh tình hình tại miền Bắc do các tổ chức quốc tế và Đại sứ quán đã rút khỏi nước này được một thời gian dài.