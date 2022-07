Cán cân vãng lai tháng 5 của Hàn Quốc thặng dư hơn 3,8 tỷ USD

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 7/7 công bố cán cân vãng lai tháng 5 đạt thặng dư 3,86 tỷ USD.Cán cân vãng lai từng thâm hụt 80 triệu USD trong tháng 4, chấm dứt đà thặng dư kéo dài gần hai năm, nhưng đã quay trở lại đà thặng dư chỉ sau một tháng. Tuy nhiên, quy mô thặng dư tháng 5 giảm 6,55 tỷ USD so với một năm trước.Xét theo hạng mục, cán cân hàng hóa đạt thặng dư 2,74 tỷ USD, thấp hơn 3,91 tỷ USD so với một năm trước. Kim ngạch xuất khẩu tháng 5 đạt 61,7 tỷ USD, tăng 20,5%, nhưng kim ngạch nhập khẩu lại đạt 58,96 tỷ USD, tăng 32,4%, mức tăng cao hơn xuất khẩu. Đặc biệt, kim ngạch nhập khẩu nguyên vật liệu tháng 5 tăng vọt tới 52,9%, trong đó nhập khẩu than đá tăng 231,4%, gas tăng 73,9%, dầu thô tăng 65%, chế phẩm dầu mỏ tăng 31,9%.Ngân hàng trung ương nhận định quy mô thặng dư cán cân hàng hóa sẽ còn tiếp tục giảm trong thời gian tới.Cán cân thu nhập sơ cấp (thu nhập từ tiền lương, cổ tức, lãi) đạt thặng dư 1,45 tỷ USD, quy mô thặng dư giảm mạnh so với một năm trước.Cán cân dịch vụ thâm hụt 20 triệu USD, quay trở lại đà thâm hụt sau 4 tháng, nhưng quy mô thâm hụt đã giảm đi 720 triệu USD so với một năm trước. Trong đó, cán cân vận tải thặng dư 1,47 tỷ USD, tăng 410 triệu USD so với quy mô thặng dư một năm trước. Cán cân du lịch thâm hụt 640 triệu USD, cải thiện hơn so với tháng 5 năm ngoái (thâm hụt 700 triệu USD)Trong vòng 5 tháng đầu năm 2022, cán cân vãng lai của Hàn Quốc đạt thặng dư 19,17 tỷ USD. BOK cho rằng cần xem xét thêm tình hình nửa cuối năm để nhận định cán cân vãng lai có đạt thặng dư 50 tỷ USD như dự báo đưa ra hay không.