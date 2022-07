Số ca nhiễm COVID-19 vượt ngưỡng 10.000 ca ba ngày liên tiếp

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 7/7, Hàn Quốc ghi nhận 18.511 ca nhiễm COVID-19 mới gồm 18.317 ca phát sinh trong cộng đồng và 194 ca ngoại nhập. Số ca nhiễm mới gần ngưỡng 20.000 ca ba ngày liên tiếp, cao gấp đôi so với số liệu một tuần trước đó (trên 8.900 ca).Số ca mắc COVID-19 đạt đỉnh hơn 620.000 vào hồi tháng 3 sau đó liên tục giảm rồi lại bắt đầu có xu hướng tăng từ ngày 27/6.Số ca bệnh nguy kịch là 56 ca, giảm 5 ca so với một ngày trước đó. Thêm 10 ca tử vong do COVID-19, tỷ lệ tử vong là 0,13%. Số giường dành cho bệnh nhân COVID-19 hiện nay là 5.827 giường, công suất giường cho ca bệnh nguy kịch là 7,9%, ca vừa đến nặng là 14,4%.Tỷ lệ dân số đã tiêm vắc-xin COVID-19 mũi 4 đạt 8,7%, trong đó người trên 60 tuổi đạt 31,4%.Mặt khác, cơ quan phòng dịch đang thảo luận về việc mở rộng tiêm phòng vắc-xin COVID-19 mũi 4 cho toàn dân thay vì chỉ với đối tượng là người cao tuổi và bệnh nhân suy giảm miễn dịch như hiện nay. Cơ quan phòng dịch có kế hoạch thảo luận thêm với các chuyên gia tại Ủy ban chuyên môn về tiêm chủng do có ý kiến hoài nghi về tính hiệu quả nếu mở rộng tiêm chủng.