Tranh cãi xoay quanh vụ tuyển dụng họ hàng xa của Tổng thống Yoon Suk-yeol

Photo : YONHAP News

Chính giới Hàn Quốc đang dấy lên những tranh cãi liên quan đến việc một người họ hàng bên ngoại họ Choi của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đang làm việc tại Phòng Trợ lý cá nhân Tổng thống với chức vụ Phó Trợ lý tương đương cấp Vụ trưởng.Có ý kiến chỉ ra rằng đây là vị trí nhân sự không phù hợp do Phòng Trợ lý cá nhân Tổng thống là cơ quan hỗ trợ gần gũi với Tổng thống và đệ nhất Phu nhân.Được biết, trong gia phả dòng họ Choi, do bố của người trên và mẹ của ông Yoon là họ hàng bên ngoại đời thứ 6, ông Yoon và người này là họ hàng đời thứ 8.Ngoài ra, theo một người từng tham gia vào đội ngũ vận động tranh cử cho ông Yoon Suk-yeol khi còn là ứng cử viên Tổng thống, quan chức này thân thiết với Tổng thống như anh em ruột. Người này còn không hề e dè đến nhà riêng của ông Yoon.Được biết, quan chức họ Choi này từng làm việc tại một Tập đoàn lớn, đảm nhận công việc kế toán trong cho chiến dịch tranh cử khi ông Yoon là ứng cử viên Tổng thống của đảng Sức mạnh quốc dân, sau đó chuyển sang làm việc tại Ủy ban chuyển giao chính quyền. Có thông tin cho rằng ông này đang giữ vai trò tương tối quan trọng tại Phòng Trợ lý cá nhân Tổng thống như điều phối lịch trình cho Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee.Dư luận đang đặt ra câu hỏi liệu việc bổ nhiệm này có đi ngược lại công bằng và lẽ thường hay không.6 năm trước, tranh cãi về sự hợp lệ đã nổ ra khi nghị sĩ đảng Dân chủ đồng hành Seo Young-kyo tuyển thành viên gia đình vào vị trí trợ lý. Quốc hội khi đó đã sửa đổi luật quy định cấm tuyển dụng họ hàng trong vòng 4 đời và nếu tuyển dụng họ hàng trong 8 đời thì phải báo cáo.Chính quyền cựu Tổng thống Moon Jae-in cũng đã rà soát việc có người thân hay họ hàng đang làm việc tại Phủ Tổng thống hay không.Về vấn đề này, Văn phòng Tổng thống khẳng định quan chức họ Choi là họ hàng xa của ông Yoon, được bổ nhiệm đúng quy trình do từng phụ trách nhiều công việc từ khi còn công tác tại đội ngũ vận động tranh cử Tổng thống.