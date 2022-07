Xuất khẩu mỹ phẩm của Hàn Quốc năm 2021 tăng trưởng hơn 21%

Photo : YONHAP News

Cơ quan An toàn thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc (MFDS) ngày 7/7 cho biết trong năm ngoái, kim ngạch xuất khẩu mỹ phẩm của Hàn Quốc đạt 10,599 tỷ won (9,18 tỷ USD) tăng 21,3% so với năm 2020 và tăng gấp 9 lần so với năm 2012. Xuất khẩu mỹ phẩm của Hàn Quốc năm thứ hai liên tiếp đứng thứ ba thế giới sau Pháp và Mỹ.Quy mô xuất khẩu mỹ phẩm của Hàn Quốc còn lớn hơn cả xuất khẩu hàng điện tử gia dụng (8,6 tỷ USD), xuất khẩu dược phẩm (8,4 tỷ USD), điện thoại di động (4,9 tỷ USD).Số quốc gia nhập khẩu mỹ phẩm Hàn Quốc là 153 nước, trong đó thị trường Trung Quốc, Hong Kong và Đài Loan vẫn chiếm tỷ trọng lớn là 61,3%, nhưng tỷ trọng thị trường Bắc Mỹ (Mỹ, Canada) đang tăng dần.Trong năm ngoái, quy mô thặng dư cán cân thương mại mỹ phẩm đạt 9.016,1 tỷ won (6,91 tỷ USD) lần đầu tiên vượt mốc 9.000 tỷ won, cao hơn 28,6% so với năm trước, liên tục thặng dư 10 năm liền từ năm 2012.Thặng dư cán cân thương mại mỹ phẩm chiếm 25,7% tổng quy mô thặng dư cán cân thương mại của Hàn Quốc trong năm 2021, vượt xa năm 2019 (13,6%) và 2020 (14,3%).