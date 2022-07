Doanh thu quý II của Điện tử Samsung cao thứ hai trong lịch sử

Photo : YONHAP News

Hãng điện tử Samsung ngày 7/8 công bố số liệu sơ bộ về kết quả kinh doanh quý II/2022, trong đó doanh thu của hãng đạt 77.000 tỷ won (58,98 tỷ USD), lợi nhuận đạt 14.000 tỷ won (10,72 tỷ USD), tăng lần lượt 20,94% và 11,38% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là những thành tích có thể nói là khả quan bất chấp các điều kiện bất lợi trong và ngoài nước như chiến tranh Nga-Ukraine kéo dài, lạm phát cao, nhu cầu giảm do kinh tế đình trệ.Doanh thu quý II giảm 1% nếu so với quý I, từng đạt mức cao kỷ lục 77.780 tỷ won (59,57 tỷ USD), nhưng vẫn là mức cao nhất trong các quý II. Lợi nhuận quý II giảm 0,85% so với quý I, là mức cao thứ ba trong lịch sử xét riêng trong các quý II. Doanh thu quý của Samsung đã ba quý liên tiếp ở mức 70.000 tỷ won, kể từ quý III năm ngoái.Cùng ngày, hãng không công bố kết quả kinh doanh từng mảng cụ thể, nhưng doanh thu và lợi nhuận cao được phân tích là nhở mảng chíp bán dẫn và hiệu quả từ tỷ giá hối đoái won-USD tăng cao.Giới chứng khoán ước tính lợi nhuận mảng chíp bán dẫn trong quý II của Samsung trong khoảng 10.000 tỷ won (7,66 tỷ USD). Mặc dù nhu cầu chíp bán dẫn dùng cho máy tính, điện thoại giảm sút ảnh hưởng từ việc Trung Quốc phong tỏa các thành phố lớn, nhưng nhu cầu chíp bán dẫn dùng cho máy chủ lại gia tăng do các công ty đầu tư vào trung tâm dữ liệu. Nhu cầu smartphone và điện tử gia dụng được phân tích là giảm do lạm phát và lo ngại kinh tế đình trệ, nên kết quả kinh doanh của hai mảng này được cho là kém hơn.Trong khi đó, tỷ giá won-USD bình quân quý II là 1.260 đổi 1 USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 5% so với quý trước. Chíp bán dẫn được giao dịch bằng USD, nên khi quy đổi sang đồng won thì lợi nhuận và doanh thu sẽ tăng.Tuy nhiên, triển vọng kinh doanh trong nửa cuối năm của điện tử Samsung vẫn chưa rõ ràng. Một quan chức doanh nghiệp cho biết từ nửa sau quý II, nền kinh tế đã "hạ nhiệt" nhanh chóng, nhưng vẫn chưa phản ảnh vào kết quả kinh doanh của quý II, mà dự kiến sẽ thể hiện trong nửa cuối năm.Đặc biệt là giá chíp nhớ, một mặt hàng chủ lực của Samsung, đang có chiều hướng đi xuống. Trong quý III, Samsung dự kiến ra mắt hai mẫu điện thoại màn hình gập mới là Galaxy Z Fold 4 và Flip 4, nên có thể doanh thu mảng smartphone sẽ đi lên. Trong khi đó, nhu cầu và đơn giá chíp bán dẫn dùng cho máy chủ vẫn được duy trì, nên dự kiến doanh thu của hãng sẽ không có chuyển biến xấu bất ngờ.