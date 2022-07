Hàn Quốc ghi nhận gần 20.000 ca mắc COVID-19 mới ngày thứ 4 liên tiếp

Photo : KBS News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố tính đến 0 giờ ngày 8/7, Hàn Quốc ghi nhận 19.323 ca mắc COVID-19 mới, tăng gấp hơn hai lần so với thứ Sáu tuần trước. Số ca mắc mới đã ngày thứ 4 liên tiếp đạt xấp xỉ 20.000 ca.Số ca nặng tăng thêm 6 ca, thành 62 ca. Số ca tử vong thêm 12 ca, tỷ lệ tử vong là 0,13%.Số ca mắc mới bình quân trong tuần qua đạt 15.277 ca/ngày, tăng 86,5% so với bình quân một tuần trước (8.193 ca).Cơ quan phòng dịch cho biết hệ số lây nhiễm trong tuần trước là 1,05, cho thấy dịch bệnh COVID-19 lại chuyển sang xu hướng lây lan rộng. Hệ số lây nhiễm thể hiện một ca mắc COVID-19 có thể lây cho bao nhiêu người. Nếu hệ số này lớn hơn 1 thì có nghĩa là dịch bệnh đang lây lan rộng hơn.Cơ quan phòng dịch phân tích nguyên nhân là do sự lây lan của biến thể BA.5, người dân tăng di chuyển vào mùa hè, sự gia tăng ca mắc trong nhà và hiệu quả miễn dịch đang giảm dần qua thời gian.Tỷ lệ phát hiện biến thể BA.5, có đặc tính tránh được miễn dịch, là 1,4% trong tuần thứ hai của tháng 6, sau đó đã tăng lên 28,2% trong tuần thứ 5 tháng 6.Chính phủ đã bắt tay vào rà soát hệ thống phòng dịch và y tế, lập phương án đối phó với làn sóng lây lan mới. Trong chiều ngày 8/7, Ủy ban khắc phục sự cố trung ương thuộc Bộ Y tế và phúc lợi phối hợp với các địa phương trên toàn quốc để kiểm tra về tình hình dịch bệnh. Bên cạnh đó, Ủy ban cũng nhấn mạnh về việc quản lý phòng dịch triệt để tại các cơ sở kinh doanh liên quan tới nông sản, thực phẩm, như các chợ đầu mối nông thủy sản, lò mổ gia súc, nhằm ổn định nguồn cung thực phẩm cho người dân. Trong tuần sau, Chính phủ sẽ công bố phương án đối phó với làn sóng tái lây nhiễm mùa hè.