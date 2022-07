Xây dựng nhà máy sản xuất chíp bán dẫn thế hệ mới tại tỉnh Gyeonggi

Photo : YONHAP News

Tỉnh trưởng Gyeonggi Kim Dong-yeon, Thị trưởng Bucheon Cho Yong-ik và Giám đốc vận hành (COO) Công ty sản xuất chíp bán dẫn nguồn (power IC) ON Semiconductor Wang Wei-Chung ngày 7/7 đã ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) về đầu tư xây dựng và tổ chức lễ khởi công nhà máy sản xuất chíp bán dẫn tại thành phố Bucheon (tỉnh Gyeonggi).ON Semi có kế hoạch đầu tư 1.400 tỷ won (1,08 tỷ USD) tại thành phố Bucheon đến năm 2025 nhằm mục tiêu nghiên cứu và phát triển chíp bán dẫn nguồn bằng chất liệu Silicon carbide, xây dựng nhà máy có khả năng sản xuất phụ tùng này ngay lập tức. Công ty này cũng sẽ rót vốn hơn 350 tỷ won (269,42 triệu USD) để mua nguyên liệu, phụ tùng và thiết bị chíp bán dẫn nguồn từ các doanh nghiệp trong nước.Nhà máy sản xuất chíp bán dẫn nguồn Silicon carbide khi hoàn công được kỳ vọng sẽ vươn lên dẫn đầu thế giới về năng lực sản xuất trong lĩnh vực này.ON Semi cũng sẽ thành lập viện nghiên cứu nhằm tăng năng suất và kích thước của chíp bán dẫn nguồn.Chíp bán dẫn nguồn chất liệu Silicon carbide có khả năng chịu nhiệt và áp xuất lớn hơn so với chíp bán dẫn sillicon thông thường nên đang nổi lên như một phụ tùng quan trọng cho xe điện.Trong “Chiến lược chíp bán dẫn Hàn Quốc” công bố hồi tháng 5 vừa qua, Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc nhận định Silicon carbide là nguyên liệu mới cho chíp bán dẫn nguồn, coi đây là ngành công nghiệp chiến lược quốc gia mà Hàn Quốc cần sớm tạo chỗ đứng trên thị trường còn mới mẻ này.Kể từ khi hãng sản xuất xe điện Tesla (Mỹ) đưa vật liệu này vào xe điện trong năm 2018, quy mô thị trường đang tăng lên theo hàng năm. Mặc dù thị trường chíp bán dẫn nguồn Silicon carbide đang trong giai đoạn sơ khai nhưng quy mô thị trường sự kiến ​​sẽ tăng trưởng 40% mỗi năm và đạt 4,7 tỷ USD cho tới năm 2025.Theo thỏa thuận với chính quyền tỉnh Gyeonggi và thành phố Bucheon, ON Semi cũng sẽ thúc đẩy nội địa hóa các vật liệu và thiết bị cần thiết trong quá trình sản xuất.Công ty số một của Mỹ về thiết bị chíp bán dẫn Applied Materials cũng đang cam kết đầu tư tại tỉnh Gyeonggi. Có thể thấy, tỉnh Gyeonggi đang trở thành điểm đặt chân lý tưởng cho các cơ sở nghiên cứu và nhà máy sản xuất của các công ty bán dẫn trên thế giới.