Hàn Quốc và Mỹ tổ chức Đối thoại kinh tế an ninh lần đầu tiên

Photo : YONHAP News

Thư ký Tổng thống Hàn Quốc phụ trách an ninh kinh tế Wang Yun-jong và Cố vấn cấp cao về công nghệ và an ninh quốc gia Hội đồng an ninh quốc gia (NSC) Tarun Chhabra sáng ngày 7/7 (giờ địa phương) đã tham dự Đối thoại kinh tế an ninh tổ chức tại Nhà Trắng.Đây là Đối thoại kinh tế an ninh đầu tiên diễn ra sau khi lãnh đạo hai nước nhất trí khởi động đối thoại kinh tế và an ninh nhằm mục tiêu điều chỉnh phương thức tiếp cận về quy trình và chính sách của hai nước tại Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ hồi tháng 5 vừa qua.Phía Hàn Quốc có sự tham gia của Bộ Ngoại giao, Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên; phía Mỹ có sự tham gia của Bộ Ngoại giao, Bộ Thương mại và Bộ Năng lượng.Hội đàm sẽ còn kéo dài đến chiều cùng ngày. Hai bên dự kiến sẽ thảo luận về vấn đề chuỗi cung ứng, hợp tác chíp bán dẫn và pin, hợp tác khoa học kỹ thuật bao gồm cả lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), cũng như các vấn đề về khoáng sản chính, từ đó cân chỉnh chính sách của mỗi bên.Phía Hàn Quốc sẽ đưa ra sự cần thiết của việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ mà Mỹ đi đầu. Phía Mỹ dự kiến sẽ thảo luận các vấn đề an ninh kỹ thuật bên cạnh nguyên tắc tăng cường hợp tác.Washington đang tăng cường hợp tác kinh tế với các nước đồng minh và đối tác, như khởi xướng sáng kiến Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ-Thái Bình Dương (IPEF) nhằm ứng phó với cuộc khủng hoảng chuỗi cung ứng toàn cầu do dịch COVID-19 và chiến sự Nga-Ukraine. Ở đây có thể hiểu là động thái kiềm chế Trung Quốc nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào nước này về mặt an ninh và chặn đứng tầm ảnh hưởng của Bắc Kinh trên trường quốc tế. Về vấn đề này, Mỹ cũng đang nghiêm túc xem xét và đối phó với hành vi tấn công mạng và đánh cắp các công nghệ tiên tiến của Trung Quốc.Tuy không phải là vấn đề trọng tâm, có khả năng vấn đề trừng phạt đối với Nga cũng sẽ được đem ra thảo luận trong Hội đàm kinh tế an ninh lần này.