Máy bay của Korean Air hạ cánh khẩn cấp tại Azerbaijan do sự cố động cơ

Photo : YONHAP News

Chuyến bay mang số hiệu KE 9956 của hãng hàng không Hàn Quốc Korean Air, vào khoảng 0 giờ 30 phút sáng ngày 10/7 (giờ Hàn Quốc) đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế Heydar Aliyev (thành phố Baku, Azerbaijan) do động cơ bên phải máy bay có hiện tượng rung lắc. Máy bay gặp sự cố khi cất cánh được một tiếng rưỡi từ thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ đến Incheon, Hàn Quốc.Hành khách trên máy bay lúc đó cho biết động cơ máy bay phát ra tia lửa kèm rung lắc mạnh. Trên chuyến bay khi đó có 215 hành khách và 10 thành viên phi hành đoàn.Rất may mắn là sau vụ việc, không có hành khách nào bị thương hoặc cần đưa đến bệnh viện, song hành khách đã gặp nhiều bất tiện khi phải chờ đợi khoảng 6 giờ đồng hồ tại sân bay thành phố Baku.Korean Air cho biết đã cung cấp chăn trong khoang hành khách của máy bay và di chuyển những hành khách chờ tại sân bay đến khách sạn địa phương sau khi những người này được nhận thị thực nhập cảnh vào Azerbaijan.Chiều cùng ngày, Korean Air đã cử một báy may thay thế cho máy bay gặp sự cố trước đó để đưa hành khách tiếp tục hành trình. Cuối cùng, hành khách trên chuyến bay đã đặt chân đến sân bay quốc tế Incheon lúc 9 giờ 5 phút sáng ngày 11/7.Hãng hàng không Korean Air cho biết nguyên nhân của sự cố đang được điều tra làm rõ, đồng thời hãng có kế hoạch bồi thường cho các hành khách trong chuyến bay nói trên.Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc cũng cho biết đang xem xét tình hình khi xảy ra sự cố và sẽ tiến hành điều tra nguyên nhân phát sinh hiện tượng bất thường của động cơ.