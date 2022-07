Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Yoon Suk-yeol lần đầu tiên dưới ngưỡng 40%

Photo : YONHAP News

Trung tâm khảo sát thăm dò ý kiến Realmeter của Hàn Quốc ngày 11/7 đã công bố kết quả thăm dò ý kiến đối với 2.525 cử tri 18 tuổi trở lên trên cả nước, tiến hành từ ngày 4-8/7.Tỷ lệ cử tri đánh giá Tổng thống Yoon Suk-yeol làm tốt công tác điều hành quốc gia đạt 37%, giảm 7,4% so với kết quả khảo sát một tuần trước đó; tỷ lệ có ý kiến ngược lại là 57%; tăng 6,8%. Chênh lệch giữa hai ý kiến là 20%, nằm ngoài phạm vi sai số.Đây là lần đầu tiên kể từ khi Tổng thống Yoon nhậm chức, tỷ lệ cử tri đánh giá tích cực rớt xuống mốc 30% trong các cuộc thăm dò dư luận do Realmeter tiến hành.Trong cuộc khảo sát của Viện Gallup, cơ quan chuyên thăm dò ý kiến dư luận Hàn Quốc, công bố ngày 8/7, tỷ lệ cử tri đánh giá tích cực về công tác điều hành quốc gia của ông Yoon cũng lần đầu tiên dưới ngưỡng 40%.Chuyên gia cấp cao của Realmeter cho biết biến động tỷ lệ đánh giá tiêu cực và tích cực đều lớn, khoảng cách giữa hai ý kiến cũng ở mức cao nhất kể từ khi chính quyền Tổng thống Yoon ra mắt. Nguyên nhân được phân tích là do những tranh cãi liên quan đến nhân sự như vợ của Thư ký Nhân sự Lee Won-mo có mặt trong đoàn tháp tùng Tổng thống tới Tây Ban Nha với tư cách là "thành viên tùy tùng khác", họ hàng xa bên ngoại làm việc tại Phòng Trợ lý cá nhân Tổng thống.Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Yoon còn thấp hơn tỷ lệ ủng hộ đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân. Đây là dấu hiệu cho thấy tầng lớp cử tri quan trọng đã tách biệt đánh giá về Tổng thống và đảng cầm quyền, hiện tượng chỉ xảy ra khi mà tầng lớp cử tri quan trọng rời bỏ đảng này hoặc không ủng hộ Tổng thống.Tỷ lệ ủng hộ ông Yoon có xu hướng giảm liên tục từ mức 52,1% trong tuần thứ nhất của tháng 6 xuống 48%, 46,6%, 44,4% và 37% trong các tuần tiếp theo. Trong khi đó, tỷ lệ đánh giá tiêu cực lại có xu hướng tăng liên tục từ 40,3% trong tuần đầu tiên của tháng 6 lên 57% trong đợt khảo sát lần này.Theo địa phương, tỷ lệ ủng hộ của cử tri thủ đô Seoul giảm 11,3%, thành phố Daejeon, Sejong và tỉnh Chungcheong giảm 10,6%, thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang giảm 9,6%, thành phố Busan, Ulsan và tỉnh Nam Gyeongsang giảm 6,9%, thành phố Incheon và tỉnh Gyeonggi giảm 5,4%.Tỷ lệ ủng hộ ở cử tri nhóm 20 tuổi giảm mạnh nhất với 12,9%, tiếp theo là nhóm 60 tuổi giảm 10,2%, nhóm trên 70 tuổi giảm 8%, nhóm tuổi 40 giảm 5,8%, nhóm tuổi 30 giảm 4,1% và nhóm tuổi 50 giảm 3,7%. Tỷ lệ đánh giá tiêu cực ở cử tri nhóm tuổi 20 tăng 9,5%, mức tăng lớn nhất so với các nhóm tuổi khác.Tỷ lệ cử tri ủng hộ đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân đạt 40,9%, giảm 2,6% so với một tuần trước; đảng đối lập Dân chủ đồng hành 41,8%, tăng 1,5%; chênh lệch giữa hai đảng là 0,9%, nằm trong phạm vi sai số. Tỷ lệ ủng hộ đảng Công lý 3,4%, tăng 1%. Tỷ lệ ủng hộ các chính đảng khác là 1,9% tăng 0,3%; tỷ lệ cử tri không ủng hộ đảng nào là 12%, tăng 1,8%.Kết quả thăm dò trên có độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng ±2%, được đăng tải cụ thể trên trang chủ Ủy ban quản lý bầu cử trung ương Hàn Quốc (nesdc.go.kr).