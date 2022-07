Công nghệ quốc phòng Hàn Quốc tỏa sáng tại cuộc tập trận RIMPAC

Photo : YONHAP News

Cuộc tập trận “Vành đai Thái Bình Dương" (RIMPAC) có sự tham gia của 26 nước diễn ra tại Hawaii (Mỹ) còn ví như một cuộc "triển lãm vũ khí" quy mô lớn. Tại cuộc tập trận năm nay, dư luận thế giới đang dành sự quan tâm lớn tới các tàu chiến và hệ thống vũ khí do Hàn Quốc sản xuất.Vào ngày 9/7 (giờ địa phương), 26 nước tham gia tập trận đã tổ chức sự kiện giới thiệu về các tàu chiến của nước mình tham gia cuộc tập trận lần này.Trong đó, dòng người xếp hàng dài chờ tham quan tàu Marado, tàu vận tải quy mô lớn nhất của Hải quân Hàn Quốc có trọng tải 14.500 tấn, được sản xuất hoàn toàn bằng công nghệ nội địa. Khắp nơi trên tàu tấp nập khách tham quan, từ người dân địa phương cho tới quân nhân của các nước và giới truyền thông quốc tế.Một chiếc tàu nữa cũng được chú ý trong sự kiện này là tàu hộ vệ 26.000 tấn của Philippines. Đây là chiếc tàu được đóng tại Hàn Quốc, bàn giao cho Philippines vào năm ngoái. Hạm trưởng của tàu chia sẻ rất hài lòng về sức mạnh của chiếc tàu đang sở hữu.Một chiếc tàu khác của Hàn Quốc cũng góp mặt tại Hawaii là tàu "Guise" của Peru. Trước đó, chiếc tàu này đã hoạt động 30 năm dưới tên gọi "Suncheon," rồi sau đó được phía Hàn Quốc tặng lại cho Peru.Tàu hỗ trợ quân sự 23.000 tấn của New Zealand cũng là sản phẩm "Made in Korea". Tư lệnh Samuel Paparo Hạm đội 3 của Mỹ, nước chủ quản cuộc tập trận RIMPAC, chia sẻ ông từng may mắn được tham dự lễ khởi công chiếc tàu này khi còn là Tư lệnh Hải quân Mỹ tại Hàn Quốc cách đây 4 năm. Và giờ đây, chiếc tàu đang phát huy hết năng lực của mình.Nhân cuộc tập trận RIMPAC, Hàn Quốc còn tổ chức triển lãm tên lửa dẫn đường sản xuất bằng công nghệ trong nước, nhằm thúc đẩy xuất khẩu ra nước ngoài.Vị thế công nghệ quốc phòng của Hàn Quốc đang ngày một nâng cao hơn thông qua cuộc tập trận RIMPAC, nơi quy tụ sức mạnh chiến đấu tối tân trên toàn thế giới.