Hội chợ ẩm thực Hàn Quốc giữa lòng Paris

Photo : YONHAP News

Trong hai ngày 8-9/7 (giờ địa phương), chi nhánh Tổng công ty thương mại nông thủy sản và thực phẩm Hàn Quốc (aT) tại Paris (Pháp) đã tổ chức Hội chợ ẩm thực Hàn Quốc (Paris K-FOOD Fair) lần thứ 5 tại trung tâm hội nghị và mua sắm ở tầng hầm thuộc bảo tàng Louvre, nhằm quảng bá về văn hóa ẩm thực của xứ sở kimchi. Sự kiện có sự tham gia của 14 thương hiệu ẩm thực Hàn Quốc và siêu thị của Hàn kiều tại Pháp, hơn 30 doanh nghiệp xuất khẩu của Hàn Quốc.Mặc dù phí vào cửa là 4.000 won (3 USD) nhưng hội chợ vẫn thu hút đông đảo khách bản địa đủ mọi tầng lớp lứa tuổi, từ giới trẻ cho tới tầng lớp trung niên.Nhân sự kiện này, Tổng công ty thương mại nông thủy sản và thực phẩm đã tích cực giới thiệu về các món ăn Hàn Quốc, như kimchi, cơm trộn bibimbap, món thịt bò tẩm gia vị nướng bulgogi. Đồng thời, Tổng công ty cũng giới thiệu cả về ẩm thực chay, tương lai của ẩm thực Hàn Quốc, đáp ứng xu thế chung của thực khách Pháp là quan tâm tới sức khỏe và môi trường. Nhiều món ăn chay Hàn Quốc được phát triển theo kiểu bản địa cũng được giới thiệu tại sự kiện.Một đầu bếp Hàn Quốc tham dự hội chợ cho biết người ăn chay Pháp chủ yếu thay thế bữa ăn bằng các món salad. Với ẩm thực Hàn Quốc, họ sẽ có thể thưởng thức một bữa ăn no bụng hoàn toàn 100% bằng đồ chay.Song song với hội chợ lần này, Tổng công ty thương mại nông thủy sản và thực phẩm còn tổ chức sự kiện tư vấn xuất khẩu, trong đó có sự tham dự của nhiều đơn vị Trung Quốc và Đông Nam Á đang phân phối thực phẩm tại châu Âu.Theo số liệu của Tổng công ty, xuất khẩu nông thủy sản và thực phẩm Hàn Quốc sang thị trường châu Âu nửa đầu năm nay đã tăng khoảng 50% so với cùng kỳ năm 2019. Dự báo xuất khẩu sẽ còn gia tăng đều đặn bất chấp các điều kiện khó khăn như dịch COVID-19 hay gián đoạn chuỗi cung ứng, nhờ người dân châu Âu ngày càng quan tâm hơn tới thực phẩm Hàn Quốc.