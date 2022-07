Tỷ trọng xuất khẩu xe ô tô thân thiện môi trường của Hàn Quốc lần đầu vượt mức 30%

Photo : YONHAP News

Hiệp hội thương mại quốc tế Hàn Quốc (KITA) ngày 11/7 cho biết kim ngạch xuất khẩu ô tô lũy kế 5 tháng đầu năm 2022 đạt 20,45 tỷ USD, trong đó xuất khẩu xe ô tô thân thiện môi trường chiếm 30,3%, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm ngoái (21,6%).Nhu cầu xe ô tô thân thiện môi trường đang ngày càng gia tăng trong xu thế chung toàn cầu là trung hòa carbon. Trong xu thế đó, mẫu xe điện Ioniq 5 của Hyundai hay EV6 của Kia bắt đầu được bán tại Mỹ, thị trường ô tô lớn nhất thế giới.Không chỉ kim ngạch mà doanh số xuất khẩu ô tô thân thiện môi trường cũng tăng. Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Hàn Quốc (KAMA), trong vòng 5 tháng đầu năm nay, doanh số xuất khẩu ô tô đạt 901.260 xe, trong đó xe ô tô thân thiện môi trường chiếm 23,8%, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm trước, lần đầu vượt mức 20%.Đơn giá xuất khẩu bình quân ô tô thân thiện môi trường trong 5 tháng đầu năm nay là 28.865 USD, tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái, liên tục tăng từ năm 2018. Nếu tiếp tục xu hướng này, có khả năng đơn giá xuất khẩu bình quân xe ô tô điện sẽ vượt mốc 30.000 USD vào cuối năm nay.Đơn giá xuất khẩu bình quân của xe ô tô thân thiện môi trường cao hơn 39% so với xe ô tô chạy bằng động cơ đốt trong (20.763 USD). Đơn giá xuất khẩu xe ô tô chạy bằng động cơ đốt trong giảm 2,2% so với cùng kỳ năm ngoái.Dự báo xuất khẩu ô tô thân thiện môi trường sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới nhờ nhu cầu từ thị trường. Tại riêng thị trường Mỹ, trong vòng nửa đầu năm nay, Hyundai và Kia bán ra 90.691 xe, tăng 82,1% so với cùng kỳ năm trước. Xu hướng tăng càng rõ rệt hơn nếu so với tổng số xe ô tô của hai hãng này bán ra tại thị trường Mỹ là 702.875 chiếc, giảm 12,7%.