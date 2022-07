Hàn Quốc và Mỹ tập trận chung nửa cuối năm từ ngày 22/8

Photo : YONHAP News

Quân đội Hàn Quốc ngày 11/7 công bố kế hoạch triển khai cuộc tập trận sở chỉ huy liên quân Hàn-Mỹ (CCPT) từ ngày 22/8 đến 1/9.Đây là cuộc tập trận được diễn ra theo hình thức giả định trên máy tính. Tuy nhiên, liên quân Hàn-Mỹ đang xem xét diễn tập cơ động ngoài trời quy mô lớn trong khoảng thời gian này.Trong tuyên bố chung Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ tháng 5 vừa qua, lãnh đạo hai nước nhất trí thảo luận về việc mở rộng quy mô và phạm vi tập trận, diễn tập chung trên bán đảo Hàn Quốc và khu vực lân cận.Hàn Quốc và Mỹ tổ chức tập trận chung hai lần một năm, vào nửa đầu năm và nửa cuối năm, hợp nhất từ các cuộc tập trận chung quy mô lớn tiến hành trước năm 2018 là tập trận chung "Giải pháp then chốt" (Key Resolve), "Đại bàng non" (Foal Eagle) nửa đầu năm và tập trận “Người bảo vệ tự do Ulchi” (UFG - Ulchi Freedom Guardian) nửa cuối năm.Trưởng Phòng truyền thông, người phát ngôn Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc Kim Jun-rak, trong buổi họp báo thường kỳ cùng ngày cho biết từ tháng này, quân đội Bắc Triều Tiên bắt đầu bước vào cuộc tập trận mùa hè. Tuy nhiên, cho tới thời điểm hiện tại, cuộc tập trận đang chịu ảnh hưởng từ dịch COVID-19 và tình hình mưa lớn tại miền Bắc. Quân đội vẫn đang tiếp tục theo dõi các hoạt động liên quan. Quân đội miền Bắc hiện đang được huy động để hỗ trợ khắc phục thiệt hại do mưa lũ.Một quan chức quân đội cho biết quân đội đang theo dõi khả năng Bình Nhưỡng khiêu khích như phóng tên lửa trong thời gian tập trận mùa hè. Chiều ngày 10/7, Bắc Triều Tiên đã phóng hai pháo phản lực phóng loạt về vùng biển phía Tây.