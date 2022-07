Nồng độ CO2 trên bán đảo Hàn Quốc năm 2021 cao kỷ lục

Photo : YONHAP News

Trong “Báo cáo giám sát khí quyển Trái đất 2021” công bố ngày 12/7, Cục Khí tượng và thủy văn Hàn Quốc cho biết nồng độ CO2 được trạm giám sát biến đổi khí hậu trên đảo Anmyeon (tỉnh Nam Chungcheong) ghi nhận được vào năm ngoái là 423,1 ppm, mức cao nhất từng được quan sát, tăng 2,7 ppm so với một năm trước đó. Tỷ lệ tăng tương đương với mức tăng bình quân của 10 năm trở lại đây.Ngoài ra, tất cả các trạm quan sát trong nước khác như trạm giám sát Gosan (đảo Jeju) ghi nhận nồng độ CO2 đạt 421,5 ppm, trạm giám sát đảo Ulleung (tỉnh Bắc Gyeongsang) là 420,8 ppm, đều vượt mức bình quân trên Trái đất (414,7 ppm).Cục Khí tượng và thủy văn giải thích lý do nồng độ CO2 cao hơn mức bình quân toàn cầu được phân tích là do Hàn Quốc nằm ở khu vực Đông Bắc Á thuộc bán cầu Bắc, nơi có nhiều hoạt động công nghiệp.Nồng độ khí methane, chiếm 16% khí gây hiệu ứng nhà kính, cũng ở mức cao nhất từng được quan sát. Trạm quan sát đảo Anmyeon ghi nhận nồng độ khí methane đạt 2.005 ppb, cao hơn 22 ppb so với một năm trước, mức tăng hơn gấp đôi so với mức bình quân của 10 năm gần đây (10 ppb).