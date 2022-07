Tổng thống Hàn Quốc tới Đại sứ quán Nhật Bản ở Seoul viếng cố Thủ tướng Abe Shinzo

Photo : YONHAP News

Chiều ngày 12/7, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã tới thắp hương viếng cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo tại bàn thờ đặt ở trụ sở Đại sứ quán Nhật Bản tại Seoul.Ông Yoon đã dành phút mặc niệm trước di ảnh cố Thủ tướng Nhật Bản. Trong sổ tang, Tổng thống cầu mong ông Abe, người đã cống hiến cho sự thịnh vượng và phát triển của châu Á, sẽ được yên nghỉ; đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia quyến và người dân Nhật Bản. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng bày tỏ hy vọng hai nước Hàn-Nhật, những nước láng giềng gần gũi nhất, sẽ hợp tác chặt chẽ trong thời gian tới.Mặt khác, Chính phủ Hàn Quốc quyết định cử phái đoàn phúng viếng do Thủ tướng Han Duck-soo dẫn đầu tới viếng tang lễ cố Thủ tướng Nhật Bản, cấp cao hơn so với trước đây, thường là do Ngoại trưởng hay Đại sứ Hàn Quốc tại Tokyo dẫn đầu.Trong hai tuần vừa qua, lãnh đạo thượng đỉnh và Ngoại trưởng hai nước Hàn-Nhật đã liên tiếp có cuộc gặp nhân các hội nghị quốc tế đa phương, nhưng hai bên vẫn chưa thể tổ chức hội đàm song phương. Do vậy, việc cử phái đoàn Chính phủ tới Tokyo lần này có thể là cơ hội để nối lại giao lưu cấp cao giữa hai nước.Vào năm 2006, thời điểm quan hệ Hàn-Nhật xấu đi do việc Nhật Bản tiến hành đo đạc đường thủy trên hải phận đảo Dokdo của Hàn Quốc, Chính phủ Seoul đã cử Ngoại trưởng, khi đó là ông Ban Ki-moon, dự tang lễ của cựu Thủ tướng Nhật Bản Hashimoto Ryutaro. Chuyến thăm Tokyo của ông Ban Ki-moon lúc đó được đánh giá là đã thiết lập được bàn đạp nối lại trao đổi song phương.Tuy nhiên lần này, đảng cầm quyền Dân chủ tự do sau khi giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Thượng viện đang dự báo về việc xúc tiến cải cách Hiến pháp, một di sản của cố Thủ tướng Abe. Do đó, có phân tích cho rằng khó có thể kỳ vọng về một sự thay đổi rõ nét ngay lập tức trong các vấn đề lịch sử còn vướng mắc giữa hai nước.Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đang trong chuyến thăm Thái Lan đã quyết định hoãn lịch về nước mà di chuyển tiếp tới Tokyo, hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, chuyển thư của Tổng thống Joe Biden tới gia quyến cố Thủ tướng Abe.