Số ca nhiễm COVID-19 mới tăng gấp đôi trong vòng một tuần

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 12/7, Hàn Quốc ghi nhận 37.360 ca nhiễm COVID-19 mới, cao nhất sau 62 ngày tính từ ngày 11/5 (43.908 ca), tăng gấp 2,1 lần trong vòng một tuần.Sau khi đạt đỉnh khoảng 620.000 ca vào ngày 17/3 do biến thể Omicron lan rộng, số ca mắc liên tục có xu hướng giảm, thậm chí xuống mức 3.423 ca vào ngày 27/6, nhưng hiện đang có dấu hiệu tăng trở lại.Trong số ca nhiễm mới công bố ngày 12/7, số ca ngoại nhập là 260 ca, mức cao nhất sau 167 ngày. Số ca phát sinh trong cộng đồng là 37.100 ca.Theo địa phương (bao gồm cả ca mắc ngoại nhập), tỉnh Gyeonggi phát sinh 10.306 ca, thủ đô Seoul 9.412 ca, thành phố Busan 2.669 ca, tỉnh Nam Gyeongsang 2.106 ca, thành phố Incheon 1.917 ca.Số ca bệnh nguy kịch là 74 ca, tăng 3 ca so với một ngày trước, duy trì ở ngưỡng dưới 100 ca kể từ ngày 12/6 (98 ca).Số ca đang điều trị tại nhà là 116.563 ca, tăng 8.541 ca so với ngày hôm trước. Công suất giường dành cho bệnh nhân nặng là 9,5%. Thêm 7 ca tử vong do COVID-19, tỷ lệ tử vong là 0,13%.Hệ số lây nhiễm, thể hiện một bệnh nhân mắc COVID-19 có thể lây cho bao nhiêu người khác trong tuần đầu tiên của tháng 7 là 1,4, đà tăng 5 tuần liên tiếp.Chính phủ sẽ mở cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương vào ngày 13/7, công bố phương án ứng đối trước khả năng dịch tái bùng phát.Hiện nay, công tác tiêm chủng mũi 4 đang được thảo luận theo phương án mở rộng từ đối tượng nguy cơ rủi ro cao trên 60 tuổi xuống người trên 50 tuổi.Nhiều khả năng quy định cách ly bắt buộc 7 ngày với bệnh nhân COVID-19 và đeo khẩu trang trong không gian kín vẫn sẽ được duy trì. Tuy nhiên, lệnh giãn cách xã hội như hạn chế thời gian hoạt động kinh doanh và giới hạn số người tụ tập tối đa khó có khả năng sẽ được nối lại.