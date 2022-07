Số ca cấp cứu do nắng nóng mùa hè năm nay tăng gấp 4 lần so với năm ngoái

Photo : YONHAP News

Trong những ngày qua, bình quân mỗi ngày tại Hàn Quốc lại có hơn 10 trường hợp báo cáo mắc các bệnh lý do nắng nóng. Cơ quan Phòng cháy chữa cháy Hàn Quốc đã tiếp nhận tổng cộng 508 cuộc gọi báo mắc các bệnh do nắng nóng trong vòng hơn 50 ngày qua, tăng gấp gần 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái là 129 trường hợp.Trong số đó, có 351 người được chuyển tới bệnh viện, cũng tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm 2021 là 119 người. Số người bị lả nhiệt (hay say nóng) chiếm nhiều nhất với 289 trường hợp, tiếp đó là 79 trường hợp bị sốt co giật, 78 trường hợp bị sốc nhiệt (hay say nắng), 62 trường hợp bị ngất do nhiệt.Số ca tử vong được phỏng đoán là do các bệnh lý bởi nắng nóng cũng tiếp tục gia tăng. Theo tài liệu của Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), trong cùng khoảng thời gian trên, số ca tử vong được phỏng đoán do nắng nóng là 6 trường hợp, tăng gấp đôi so với năm ngoái.Trong tháng trước, một số địa phương như thủ đô Seoul bắt đầu ghi nhận hiện tượng đêm nhiệt đới. Sau đó, tình trạng nắng nóng vẫn tiếp diễn trên nền độ ẩm cao, khiến số người mắc các bệnh lý thân nhiệt gia tăng.Khi thời tiết nắng nóng, người dân nên hạn chế hoạt động ngoài trời, tránh làm việc tại công trường hoặc trên đồng ruộng vào giữa trưa lúc nhiệt độ cao, không làm việc một mình.Đặc biệt, với tầng lớp yếu thế, như người già neo đơn, cần được chăm sóc, quan tâm đặc biệt khi thời tiết nắng nóng, như giúp họ có thể được nghỉ ngơi tại các điểm tránh nóng.Trong trường hợp bắt buộc phải ra ngoài hoặc làm việc bên ngoài lúc thời tiết nắng nóng gay gắt, Cơ quan Phòng cháy chữa cháy đề nghị người dân tuân thủ các quy tắc an toàn như uống đủ nước, thường xuyên nghỉ giải lao.