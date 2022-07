Buổi biểu diễn K-pop bùng nổ tại Central Park, New York

Photo : YONHAP News

Một buổi biểu diễn K-pop quy mô lớn quy tụ hơn 5.000 khán giả đã được tổ chức tại công viên Central Park, biểu tượng của thành phố New York, Mỹ, sau một thời gian dài vắng bóng vì dịch COVID-19.Sự kiện này có tên gọi "Lễ hội âm nhạc Hàn Quốc" (Korea Gayoje) nằm trong khuôn khổ Lễ hội âm nhạc mùa hè "SummerStage" do chính quyền thành phố New York tổ chức vào mùa hè hàng năm.Buổi biểu diễn do Trung tâm văn hóa Hàn Quốc tại New York, Quỹ Công viên thành phố New York, Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Hàn Quốc đồng tổ chức. "Korea Gayoje" được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2017, đây là lần tổ chức thứ ba sau một thời gian bị gián đoạn vì đại dịch.Khai màn cho sự kiện là Brave Girls, nhóm nhạc nữ 4 thành viên được mệnh danh là "thánh lội ngược dòng". Biểu diễn trong sự kiện còn có nhóm nhạc nam Golden Child và nữ ca sĩ gốc Hàn AleXa, người vừa chiến thắng trong cuộc thi âm nhạc thực tế "American Song Contest" của đài NBC (Mỹ) gần đây. Các nghệ sĩ K-pop đã thể hiện những tiết mục âm nhạc đầy màu sắc trong vòng hơn hai tiếng dưới sự cổ vũ nồng nhiệt và bùng nổ của người hâm mộ tại New York.Sau một thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, chính quyền thành phố New York gần đây đã nối lại toàn bộ các buổi biểu diễn ngoài trời quy mô lớn, trong đó ưu tiên xúc tiến tổ chức các buổi biểu diễn K-pop. Đây cũng là lễ hội âm nhạc K-pop được tổ chức tại Central Park sau ba năm kể từ sau buổi biểu diễn của nhóm nhạc đình đám Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) năm 2019.Nhóm nhạc nữ thế hệ mới aespa của Hàn Quốc gần đây cũng gây chú ý khi tham gia một buổi biểu diễn âm nhạc do đài ABC của Mỹ tổ chức ở Central Park. Vị thế của K-pop trên sân khấu thế giới được đánh giá là đã nâng cao hơn sau đại dịch COVID-19.