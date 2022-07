Số ca nhiễm COVID-19 quay lại ngưỡng 40.000 ca sau hơn ba tháng

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 13/7, Hàn Quốc ghi nhận 40.266 ca nhiễm COVID-19 mới, gồm 39.868 ca phát sinh trong cộng đồng và 398 ca ngoại nhập. Số ca mắc mới trên ngưỡng 40.000 ca sau 63 ngày kể từ 11/5 vừa qua, nhiều gấp đôi so với một tuần trước.Sau khi đạt đỉnh hơn 620.000 ca vào ngày 17/3 do biến thể Omicron lan rộng, số ca mắc mới liên tục ghi nhận xu hướng giảm, thậm chí xuống mức 3.423 ca vào ngày 27/6, nhưng hiện đang có dấu hiệu tăng trở lại.Số ca ngoại nhập cũng ở mức cao nhất kể từ sau ngày 14/1. Chính phủ Hàn Quốc dỡ bỏ quy định cách ly bắt buộc sau nhập cảnh từ ngày 8/6. Kể từ đó, số ca ngoại nhập cũng liên tục có xu hướng tăng.Theo địa phương, tỉnh Gyeonggi phát sinh 11.118 ca, thủ đô Seoul 9.353 ca, thành phố Busan 2.501 ca, thành phố Incheon 2.021 ca.Số ca nguy kịch giảm 7 ca còn 67 ca, duy trì dưới ngưỡng 100 ca từ ngày 12/6. Số ca đang điều trị tại nhà là 137.211 ca, tăng 39.420 ca so với một ngày trước đó. Thêm 12 ca tử vong do COVID-19, tỷ lệ tử vong là 0,13%.