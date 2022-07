Lao động có việc làm tháng 6 tăng cao nhất trong vòng 22 năm

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 13/7 công bố trong tháng 6, số lao động có việc làm tăng 841.000 người so với một năm trước. Mức tăng tháng 6 giảm nhẹ so với tháng 5, nhưng vẫn là mức tăng cao nhất xét riêng các tháng 6 trong vòng 22 năm kể từ năm 2000.Tỷ lệ tuyển dụng tháng trước đạt 62,9%, cao kỷ lục trong các tháng 6.Xét theo ngành nghề, lao động ngành dịch vụ y tế và phúc lợi xã hội và lao động hành chính công tăng 260.000 người, chiếm hơn 30% tổng quy mô tăng lao động có việc làm. Lao động ngành chế tạo tăng 158.000 người, lao động ngành vận tải, kho bãi tăng hơn 120.000 người. Lao động ngành nhà hàng, khách sạn, lĩnh vực đang hồi phục sau dịch COVID-19, cũng tăng 28.000 người.Xét theo độ tuổi, lao động trên 60 tuổi tăng hơn 470.000 người, chiếm hơn một nửa tổng mức tăng lao động có việc làm tháng 6. Lao động độ tuổi 30 và 40 chỉ tăng lần lượt 18.000 người và 2.000 người.Chính phủ Hàn Quốc nhận định tình hình tuyển dụng đang tăng nhưng vẫn còn hạn chế do chủ yếu tăng ở khối Nhà nước, trong đó có nhân lực phòng dịch, và gia tăng ở tầng lớp cao tuổi.Chính phủ dự báo trong nửa cuối năm nay, khi các dự án tạo việc làm trực tiếp của Chính phủ kết thúc, xu hướng tăng lao động có việc làm sẽ dần chững lại.