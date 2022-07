Không nên quá coi trọng kết quả bài trắc nghiệm tính cách MBTI

Photo : YONHAP News

Thời gian gần đây, tại Hàn Quốc thịnh hành bài trắc nghiệm tính cách Myers-Briggs, còn được gọi vắn tắt là MBTI, với lý do là bài test này được cho là mang tính khoa học hơn cả nhóm máu. Tuy nhiên, việc quá coi trọng kết quả bài trắc nghiệm này bị chỉ ra là có thể gây ra các tác dụng phụ không nhỏ, khiến chúng ta giữ định kiến hoặc kết luận dễ dàng về tính cách của đối phương.MBTI là một phương pháp sử dụng các câu hỏi trắc nghiệm tâm lý để tìm hiểu tâm lý, tính cách cũng như cách con người nhận thức thế giới xung quanh, phân loại tính cách con người thành 16 nhóm khác nhau. Sự phân loại này được dựa theo 4 nhóm tính cách cơ bản của con người đó là Hướng ngoại (Extroversion - E) và Hướng nội (Introversion - I), Giác quan (Sensing - S) và trực giác (iNtution - N), Lý trí (Thinking - T) và Tình cảm (Feeling - F), Nguyên tắc (Judgment - J) và Nhận thức (Perception - P).Khi làm bài trắc nghiệm này, người làm trắc nghiệm sẽ lựa chọn một trong hai câu trả lời, kết quả tổng hợp các câu trả lời sẽ xếp người đó vào một nhóm tính cách nhất định.Có ý kiến chỉ ra rằng kết quả bài trắc nghiệm này không thể hiện được những tính cách phức tạp và đa dạng. Thậm chí, người ta có thể đóng khung đối phương vào một khuôn mẫu tính cách. Ngoài ra, có trường hợp mỗi lần làm trắc nghiệm lại ra một kết quả khác nhau, nên bài trắc nghiệm có độ tin cậy không cao.Giáo sư khoa Y học sức khỏe tâm thần Bệnh viện Severance Gangnam, Seoul Oh Ju-young chỉ ra rằng mỗi trong số 4 hạng mục đánh giá của bài trắc nghiệm MBTI có tính tái lập (tính cách) khá cao, nhưng khi các hạng mục này kết hợp với nhau để tái lập thành một trong 16 nhóm tính cách thì xác xuất tái lập đúng lại giảm đi so với mong đợi.Mặc dù MBTI có thể hữu ích trong việc nắm bắt dễ dàng đặc điểm tính cách của một người, nhưng nếu vượt ra ngoài sự "đóng khung" này thì chúng ta có thể gặp gỡ những con người và khuynh hướng tính cách đa dạng hơn nhiều.