Ngoại trưởng Hàn Quốc tiếp tân Đại sứ Mỹ tại Seoul

Photo : YONHAP News

Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin chiều ngày 12/7 đã tiếp tân Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Philip Goldberg tại trụ sở Bộ Ngoại giao quận Jongno (Seoul). Ông Philip Goldberg đã chính thức nhậm chức Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc vào ngày 10/7.Tại buổi gặp mặt, Ngoại trưởng Park nhấn mạnh hai bên cần cùng nhau hợp tác để đưa quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ ngày càng trở nên bền chặt hơn trước các thách thức hiện nay, có thể kể đến như vấn đề an ninh kinh tế gồm đe dọa hạt nhân, tên lửa Bắc Triều Tiên, sự thay đổi của chuỗi cung ứng cũng như đại dịch COVID-19.Đáp lại, Đại sứ Goldberg nhận định đồng minh Hàn-Mỹ đã và đang đóng vai trò là nền tảng cho sự ổn định không chỉ của bán đảo Hàn Quốc mà còn cả trong khu vực. Tiếp nối tuyên bố chung trong Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ hồi tháng 5 vừa qua, giờ đây Seoul và Washington đã bắt đầu phát triển mối quan hệ đồng minh song phương thành quan hệ đối tác chiến lược toàn cầu, có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong nền kinh tế khu vực nói chung, đặc biệt là kinh tế và an ninh hai nước nói riêng.Trước đó, Đại sứ Goldberg sáng cùng ngày đã đến trụ sở Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, nộp bản sao giấy bổ nhiệm và bắt đầu các hoạt động đối ngoại như đến viếng tang lễ cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo do Đại sứ quán Nhật Bản tại Seoul tổ chức.