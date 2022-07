Mưa lớn tối đa 150 mm tại khu vực miền Trung Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Khối khí áp cao Bắc Thái Bình Dương mở rộng cho tới khu vực phía Nam Hàn Quốc va chạm với khối không khí khô và lạnh từ phía Bắc tràn xuống đang gây ra mưa lớn ở các địa phương trên toàn Hàn Quốc.Sáng ngày 13/7, mưa lớn xuất hiện tại thủ đô Seoul và các địa phương lân cận thủ đô. Đặc biệt, các địa phương miền Trung đã được ban cảnh báo chú ý mưa lớn, như Seoul và các địa phương lân cận, 5 đảo trên biển Tây thuộc thành phố Incheon.Sang buổi chiều cùng ngày, mưa bắt đầu mở rộng sang phía Bắc tỉnh Bắc Gyeongsang. Từ đêm muộn ngày 13/7, mưa sẽ yếu dần tại thủ đô Seoul và các địa phương lân cận, tỉnh Gangwon. Tuy nhiên, tại hai tỉnh Bắc và Nam Chungcheong, phía Bắc tỉnh Bắc Gyeongsang sẽ có mưa to tối đa 50 mm/giờ. Từ sáng sớm ngày 14/7, các địa phương phía Nam cũng sẽ có mưa lớn xuất hiện.Lượng mưa tại khu vực miền Trung và vùng Honam (bao gồm thành phố Gwangju, tỉnh Nam và Bắc Jeolla) và tỉnh Bắc Gyeongsang dự báo đạt từ 30 đến hơn 150 mm; tại vùng ven biển phía Đông, tỉnh Nam Gyeongsang và đảo Jeju mưa từ 10 đến 60 mm.Cục Khí tượng và thủy văn đã nâng cảnh báo sạt lở đất từ mức "quan tâm" lên mức "chú ý" tại 6 khu vực như thủ đô Seoul và các địa phương lân cận, tỉnh Gangwon, tỉnh Bắc và Nam Chungcheong.Cơ quan này khuyến cáo người dân sinh sống gần đồi núi nên tạm thời sơ tán tới nơi an toàn, và phải sẵn sàng đối phó với thiệt hại do gió lốc, sấm sét. Ngoài ra, người dân cần đặc biệt chú ý tránh bị thiệt hại nếu nước sông, suối tràn bờ.