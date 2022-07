Tổng thống Yoon Suk-yeol hoàn thành tiêm mũi 4 vắc-xin COVID-19

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 13/7 đã tiêm vắc-xin COVID-19 mũi 4 tại trung tâm y tế quận Jung (Seoul). Tổng thống Yoon đã tiêm mũi ba vắc-xin COVID-19 vào tháng 12 năm ngoái.Phát ngôn viên Văn phòng Tổng thống Kang In-sun cho biết sau khi tiêm chủng, Tổng thống phát biểu mặc dù vẫn có nguy cơ tái nhiễm sau khi tiêm phòng song các chuyên gia đều khẳng định rằng tiêm chủng giúp giảm đáng kể nguy cơ bệnh chuyển biến nặng và tử vong. Do đó, Tổng thống kêu gọi người dân cùng tham gia tiêm phòng.Ông Yoon cũng khẳng định Chính phủ sẽ nỗ lực đảm bảo đủ số lượng thuốc điều trị để giúp người dân cảm an tâm.Trước đó, tại cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương ngày 13/7, Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo thông báo sẽ mở rộng đối tượng tiêm chủng vắc-xin COVID-19 mũi 4 từ người trên 60 tuổi và người suy giảm miễn dịch như hiện nay thành người trên 50 tuổi và người có bệnh lý nền 18 tuổi trở lên.Thủ tướng Han chiều cùng ngày đã đến thăm Trung tâm y tế quốc gia (quận Jung, Seoul) nghe báo cáo về tình hình đối phó với dịch COVID-19 và vận hành giường bệnh. Ông Han cũng ghé qua Trung tâm y tế cấp cứu trung ương, đề nghị cơ quan phòng dịch rà soát và chuẩn bị chặt chẽ để người bệnh cần cấp cứu có thể được chỉ định giường bệnh kịp thời, không gặp bất kỳ khó khăn nào trong quá trình vận chuyển.