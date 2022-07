Tổng thống Yoon Suk-yeol tuyên bố tăng cường an ninh mạng

Photo : YONHAP News

Tại lễ kỷ niệm Ngày bảo vệ thông tin lần thứ 11 hôm 13/7, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã có bài phát biểu giải thích phương hướng chính sách của Chính phủ nhằm tăng cường an ninh mạng.Tổng thống khẳng định Chính phủ sẽ xây dựng hệ thống phân tích chia sẻ thông tin giữa khối công và tư nhằm phòng ngừa và đối phó hiệu quả với các mối đe dọa an ninh mạng; nâng cao hơn nữa năng lực chiến đấu và công nghệ không gian mạng để đối phó với việc hình thức chiến tranh đang đang có chiều hướng thay đổi thành "chiến tranh lai" (hybrid war), một chiến lược quân sự sử dụng chiến tranh chính trị đồng thời với chiến tranh thông thường, chiến tranh bất thường và chiến tranh mạng.Để đạt được mục tiêu này, ông Yoon tuyên bố thành lập “lực lượng quân dự bị an ninh mạng” để tăng cường và huy động lực lượng công-tư trong trường hợp khẩn cấp; áp dụng chế độ “chiến binh không gian mạng” (Cyber Talpiot), tức tạo điều kiện cho binh lính tìm việc và khởi nghiệp sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự.Talpiot là chương trình dành cho sĩ quan ưu tú trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật của Israel cho phép nghiên cứu về khoa học kỹ thuật trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự.Chính phủ có kế hoạch thúc đẩy công nghệ an ninh mạng như một ngành chiến lược, như mở rộng các chương trình học chuyên ngành không gian mạng tại các trường đại học và cao học, đào tạo 100.000 nhân tài an ninh mạng thông qua hệ thống nuôi dưỡng nhân lực phát triển tinh nhuệ và hacker mũ trắng.Tổng thống Yoon cũng tuyên bố nhanh chóng thúc đẩy Công ước Budapest (Công ước về tội phạm mạng), hệ thống chuẩn mực quốc tế liên quan đến ứng phó với tội phạm mạng.Đây là lần đầu tiên một Tổng thống Hàn Quốc đến dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm Ngày bảo vệ thông tin.