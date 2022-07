Triển lãm ô tô quốc tế Busan 2022 diễn ra từ ngày 14-24/7

Photo : YONHAP News

Triển lãm ô tô quốc tế Busan 2022 đã bắt đầu với buổi họp báo ngày 14/7 tại Trung tâm triển lãm và hội nghị Busan (BEXCO). Lễ khai mạc chính thức của sự kiện lần này do chính quyền thành phố Busan tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 15/7, kéo dài đến ngày 24/7.Triển lãm ô tô quốc tế Busan được tổ chức hai năm một lần. Năm nay là lần thứ 10 diễn ra sự kiện này. Triển lãm ô tô quốc tế Busan năm 2020 đã bị hủy do dịch COVID-19 bùng phát, nên sự kiện lần này là được tổ chức sau 4 năm.6 hãng xe trong và ngoài nước gồm Hyundai, Kia, Genesis, BMW, MINI, Rolls-Royce sẽ tham gia triển lãm ô tô lần này, quy mô thu hẹp so với sự kiện năm 2018 với 19 hãng xe.Tại triển lãm, các hãng ô tô dự kiến ​​sẽ trưng bày nhiều loại xe thân thiện với môi trường theo xu hướng chuyển đổi sang động cơ điện, bao gồm cả xe điện, chẳng hạn như mẫu xe điện thuần IONIQ 6 của hãng Hyundai.