Ngoại trưởng Hàn-Việt nhất trí mở rộng hợp tác song phương trên mọi lĩnh vực

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Ngoại trưởng Park Jin chiều ngày 13/7 đã có cuộc điện đàm đầu tiên sau khi nhậm chức với người đồng cấp Việt Nam Bùi Thanh Sơn, trao đổi ý kiến về phương án phát triển và làm sâu sắc hơn mối quan hệ song phương.Ngoại trưởng Park khẳng định trong thời gian tại nhiệm, ông sẽ tiếp tục nỗ lực nhằm tăng cường hợp tác với Việt Nam, đối tác thích hợp và quan trọng nhất trong chính sách đối với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) của Chính phủ Hàn Quốc. Việc hai nước nhất trí nâng mối quan hệ song phương lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Hàn-Việt có ý nghĩa sâu sắc. Trong thời gian tới, quan hệ song phương sẽ còn được mở rộng và sâu sắc hơn trên mọi lĩnh vực như chính trị, ngoại giao, quốc phòng, an ninh, kinh tế, xã hội và văn hóa.Ông Park hy vọng hai nước sẽ tích cực thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, cơ sở hạ tầng và tài chính.Tiếp đó, Ngoại trưởng Park nhấn mạnh về tình hình nghiêm trọng trên bán đảo Hàn Quốc, hy vọng Việt Nam đóng vai trò xây dựng để Bắc Triều Tiên quay trở lại đối thoại. Ngoài ra, ông Park kêu gọi sự ủng hộ của Việt Nam để Hàn Quốc đăng cai tổ chức Triển lãm thế giới (World EXPO) Busan năm 2030 và hy vọng mối quan hệ song phương sẽ có bước phát triển vượt bậc nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao thông qua trao đổi cấp cao giữa hai nước.Đáp lại, Ngoại trưởng Bùi Thanh Sơn mong rằng hai bên sẽ thắt chặt hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược thông qua tăng cường hợp tác quốc phòng và an ninh. Bộ trưởng bày tỏ đồng cảm về lo ngại liên quan đến tình hình bán đảo Hàn Quốc và cho biết Việt Nam sẽ tích cực bày tỏ quan điểm tại cuộc họp của ASEAN được tổ chức tại Campuchia vào tháng 8 tới.Ngoại trưởng hai nước nhất trí tiếp tục hợp tác hiệu quả về ổn định chuỗi cung ứng, ứng phó với biến đổi khí hậu và chuyển đổi kỹ thuật số. Hai bên cũng đã thảo luận về hợp tác trong sáng kiến Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ-Thái Bình Dương (IPEF) do Mỹ khởi xướng.