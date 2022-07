Tỷ lệ không ủng hộ Tổng thống Yoon Suk-yeol vượt tỷ lệ ủng hộ

Photo : YONHAP News

Công ty nghiên cứu thị trường Embrain, Kstat Research, Korea Research, Hankook Research ngày 14/7 công bố kết quả thăm dò ý kiến tiến hành trong vòng ba ngày từ 11/7 với 1.001 nam nữ trên 18 tuổi toàn quốc. Trong đó, tỷ lệ ủng hộ công tác điều hành quốc gia của Tổng thống Yoon Suk-yeol đạt 33%, trong khi 53% cử tri đánh giá Tổng thống điều hành quốc gia chưa tốt.Như vậy, tỷ lệ không ủng hộ Tổng thống cao hơn 20% so với tỷ lệ không ủng hộ, có sự đảo ngược so với kết quả thăm dò hai tuần trước (tỷ lệ ủng hộ 45%, tỷ lệ không ủng hộ 37%).Trong tuần này, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống đã giảm 12% so với tuần thứ 5 tháng 6 (45%). Tỷ lệ ủng hộ ông Yoon trong tuần thứ nhất tháng 6 từng đạt 54%, tuần thứ ba tháng 6 là 49%, có chiều hướng giảm dần.Tỷ lệ cử tri không ủng hộ tăng tới 16% sau hai tuần. Tỷ lệ cử tri trả lời "không biết" hoặc không trả lời đạt 14%.Trong số các cử tri ủng hộ Tổng thống, có 28% chọn lý do là năng lực quyết đoán của Tổng thống, 18% chọn lý do Tổng thống tích cực trao đổi với người dân, 18% chọn lý do là Tổng thống là người công bằng và chính nghĩa.Trong số các cử tri không ủng hộ, 30% chọn lý do là Tổng thống độc đoán, 28% cho rằng Tổng thống thiếu kinh nghiệm và năng lực.Theo kết quả thăm dò trên, tỷ lệ ủng hộ đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân đạt 37%, đảng đối lập Dân chủ đồng hành đạt 28%, đảng Công lý 5%. So với hai tuần tước, tỷ lệ ủng hộ đảng Sức mạnh quốc dân giảm 3%, đảng Dân chủ đồng hành tăng 2%.Kết quả thăm dò trên có độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng ± 3,1%, được đăng tải cụ thể trên trang chủ của Tiểu ban thẩm định công bằng trong thăm dò ý kiến bầu cử trực thuộc Ủy ban quản lý bầu cử trung ương Hàn Quốc (nesdc.go.kr).