Cán cân quản lý tài chính Hàn Quốc thâm hụt hơn 54 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm

Photo : YONHAP News

Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc ngày 14/7 công bố số liệu cho biết trong 5 tháng đầu năm nay, cán cân quản lý tài chính đã thâm hụt 71.200 tỷ won (54,36 tỷ USD), quy mô thâm hụt tăng 22.700 tỷ won (17,33 tỷ USD) so với cùng kỳ năm ngoái, và cao gấp đôi so với mức thâm hụt 37.900 tỷ won (28,93 tỷ USD) của tháng trước.Cán cân quản lý tài chính là chỉ số thể hiện tình hình tài chính thực tế của Chính phủ, bằng cán cân tài chính tổng hợp (tổng thu trừ tổng chi) trừ 4 khoản quỹ như quỹ lương hưu, quỹ bảo hiểm tuyển dụng.Chính phủ giải thích quy mô thâm hụt tăng mạnh là do khoản ngân sách bổ sung lần hai, trong đó bao gồm khoản hỗ trợ 23.000 tỷ won (17,56 tỷ USD) để bù đắp thiệt hại do COVID-19 cho tiểu thương. Cho tới cuối năm nay, Chính phủ sẽ quản lý thâm hụt trong phạm vi kế hoạch đề ra khi lập dự thảo ngân sách bổ sung lần hai. Dự báo cán cân quản lý tài chính sẽ thâm hụt tới 110.800 tỷ won (84,57 tỷ USD) vào cuối năm nay.Trong khi đó, cán cân tài chính tổng hợp thâm hụt 48.900 tỷ won (37,33 tỷ USD), tăng 28.400 tỷ won (21,68 tỷ USD) so với một năm trước. Trong đó, tổng thu ngân sách Nhà nước cho tới tháng 5 đạt 293.600 tỷ won (224,11 tỷ USD), tăng 32.200 tỷ won (24,58 tỷ USD). Tổng nguồn thu thuế đạt 196.600 tỷ won (150,06 tỷ USD), tăng 34.800 tỷ won (26,56 tỷ USD) chủ yếu nhờ thuế thu nhập và thuế doanh nghiệp.Tính đến cuối tháng 5, nợ quốc gia đạt 1.018.800 tỷ won (777,47 tỷ USD), tăng thêm 17.800 tỷ won (13,58 tỷ USD) so với cuối tháng 4.