Di cư quốc tế của Hàn Quốc năm ngoái giảm 28,1%

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 14/7 công bố báo cáo thống kê dân số di cư quốc tế năm 2021, cho thấy lượng người di cư quốc tế lưu trú hơn 90 ngày trong năm ngoái đạt 887.000 người, giảm 347.000 người (28,1%) so với năm 2020. Đây là con số thấp nhất sau năm 2003 với 851.000 người và là lần đầu tiên dưới ngưỡng 1 triệu người kể từ sau năm 2004 (894.000 người).Mức giảm 28,1% trong năm ngoái cũng là mức giảm lớn nhất kể từ khi bắt đầu lập số liệu thống kê năm 2000.Cục Thống kê quốc gia giải thích số lượng di cư quốc tế năm ngoái giảm đáng kể là do nhiều nước trên thế giới hạn chế nhập cảnh phòng dịch COVID-19.Số người nhập cảnh vào Hàn Quốc năm ngoái là 410.000 người, số người xuất cảnh là 476.000 người, giảm lần lượt là 263.000 người (39%) và 84.000 người (15%); di cư quốc tế thuần (số người nhập cảnh trừ đi số người xuất cảnh) giảm 66.000 người. Điều này có nghĩa là số người xuất cảnh ra nước ngoài nhiều hơn số người nhập cảnh vào Hàn Quốc. Đây là lần đầu tiên xảy ra hiện tượng này kể từ sau năm 2005.Người Hàn Quốc nhập cảnh năm ngoái là 190.000 người, giảm 250.000 người (56,9%), người Hàn Quốc xuất cảnh là 213.000 người, tăng 14.000 người (7,2%) so với năm 2020. Di cư quốc tế thuần ở người Hàn Quốc, tức số người nhập cảnh từ đi xuất cảnh, giảm 23.000 người, xu hướng giảm chỉ sau một năm sau khi con số này năm 2020 tăng 241.000 người.Năm ngoái, số người nước ngoài nhập cảnh và xuất cảnh lần lượt là 221.000 người và 263.000 người, giảm lần lượt 13.000 người (5,4%) và 98.000 người. (27,2%) so với năm trước. Theo đó, di cư quốc tế thuần ở người nước ngoài lần đầu tiên có xu hướng giảm hai năm liên tiếp.