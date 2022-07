Hàn Quốc ghi nhận trường hợp đầu tiên mắc biến thể BA.2.75 COVID-19

Photo : YONHAP News

Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ngày 14/7 công bố ghi nhận trường hợp đầu tiên mắc biến thể BA.2.75, biến thể phụ của biến thể Omicron virus COVID-19.Bệnh nhân ngoài 60 tuổi hiện đang sống tại thành phố Incheon, bắt đầu xuất hiện triệu chứng từ ngày 8/7, tới ngày 11/7 có kết luận mắc COVID-19, qua phân tích gen cho thấy người này mắc biến thể BA.2.75. Tuy nhiên, các triệu chứng chỉ ở mức nhẹ nên bệnh nhân đang được điều trị tại nhà.Cơ quan phòng dịch vẫn đang tiếp tục điều tra về con đường lây nhiễm. Người này gần đây không hề ra nước ngoài, cho thấy khả năng cao là biến thể đã lây lan trong cộng đồng. 4 người tiếp xúc gần với ca mắc vẫn chưa bị lây bệnh.Biến thể BA.2.75 được phát hiện lần đầu tại Ấn Độ vào tháng 5 vừa qua, tới nay đã có 10 quốc gia báo cáo về 119 ca mắc biến thể này. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) gần đây đã chỉ định BA.2.75 là biến thể đáng lo ngại.Mặt khác, số ca mắc COVID-19 bình quân trong vòng một tuần trở lại đây là hơn 27.000 ca/ngày. Có ý kiến cho rằng số ca mắc thực tế còn lớn hơn rất nhiều, do các bộ kit xét nghiệm tại nhà có độ chính xác không cao bằng loại kit dùng cho chuyên gia hay xét nghiệm khuếch đại gen (PCR). Thêm vào đó, giới chuyên gia còn chỉ ra rằng do dịch COVID-19 kéo dài, người dân có tâm lý chủ quan, không tích cực đi xét nghiệm.Trên thực tế, tổng số mẫu xét nghiệm đang có chiều hướng giảm. Hiện tại có một số ý kiến cho rằng Chính phủ nên khởi động lại các trạm xét nghiệm lưu động tạm thời như trước đây, để có thể chẩn đoán một cách chính xác hơn. Tuy nhiên, phương án đối phó với làn sóng tái lây nhiễm mà Chính phủ vừa công bố tập trung vào việc đảm bảo giường bệnh, không bao gồm nội dung này.Giới y tế cho rằng giờ là lúc Chính phủ cần nhấn mạnh lại về nguyên tắc phòng dịch "3T" đó là "Test" (xét nghiệm), "Trace" (truy dấu) và "Treatment" (điều trị nhanh).