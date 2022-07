Đệ nhất phu nhân Ukraine kêu gọi quốc tế tiếp tục quan tâm tới chiến tranh đang diễn ra

Photo : YONHAP News

Đài Phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS) ngày 12/7 đã có bài phỏng vấn trực tuyến với Đệ nhất phu nhân Ukraine Olena Zelenska. KBS là hãng truyền thông châu Á đầu tiên phỏng vấn bà Zelenska kể từ khi chiến sự Nga-Ukraine nổ ra hồi cuối tháng 2 vừa qua.Giải thích lý do trả lời phỏng vấn đài KBS, bà Zelenska cho biết việc đưa tin trung thực là rất quan trọng với Ukraine bởi đây không chỉ là cuộc chiến về mặt quân sự mà còn là trận chiến thông tin.Theo bà Zelenska, không có nơi nào là an toàn ở Ukraine. Đặc biệt, nhà dân vẫn bị đánh bom mỗi ngày, tình hình chưa được cải thiện. Hiện khoảng 60% người dân Ukraine bị ám ảnh bởi chiến tranh. Chính phủ nước này đang khẩn trương xây dựng chương trình về sức khỏe tinh thần cho người dân như đào tạo lại nhân viên y tế và giáo viên.Ngoài ra, Đệ nhất phu nhân Ukraine cũng đề nghị Seoul hỗ trợ cho việc tái thiết của nước này. Bà cũng nhấn mạnh dù người dân Ukraine đang vô cùng khó khăn và mệt mỏi song họ sẽ chiến đấu đến cùng.Trong khi chồng bà, Tổng thống Volodymyr Zelenskyy chỉ huy mặt trận quân sự tuyến đầu thì thời gian qua, bà Zelenska là người đi đầu trong cuộc chiến trên mạng xã hội. Bà bày tỏ lo ngại trước việc cộng đồng quốc tế dường như đang mệt mỏi với quá nhiều nguồn tin hiện nay mà ít quan tâm đến cuộc chiến tại Ukraine hơn. Bà kêu gọi thế giới không nên coi cuộc chiến này là của chỉ riêng Nga với Ukraine. Chiến tranh xảy ra sẽ ảnh hưởng chung đến tất cả mọi người, đơn cử có thể kể đến như nạn thiếu lương thực do Ukraine dừng xuất khẩu ngũ cốc.