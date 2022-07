“Tăng cường nhân lực phòng dịch COVID-19 trong kỳ nghỉ hè tới”

Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Hành chính và an toàn Hàn Quốc Lee Sang-min trong cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương ngày 15/7 cho biết Chính phủ sẽ hỗ trợ nhân lực phòng dịch trong bối cảnh nhu cầu du lịch dự kiến sẽ tăng mạnh do đường bay quốc tế được nối lại và dịp cao kiểm kỳ nghỉ hè, nhằm đảm bảo môi trường du lịch an toàn cho người dân.Trước mắt, Chính phủ sẽ phân bổ hơn 200 nhân lực kiểm dịch theo từng giai đoạn tại 7 sân bay địa phương như sân bay quốc tế Incheon, Gimpo, Gimhae, Jeju nhằm tăng cường quản lý kiểm dịch; bố trí hơn 2.500 nhân viên quản lý phòng dịch tại các điểm du lịch trọng điểm trên toàn quốc có nhiệm vụ hướng dẫn quy tắc phòng dịch, khử trùng và thông gió trong không gian kín.Về việc tiêm mũi 4 vắc-xin COVID-19, đối tượng tiêm bắt đầu đặt lịch từ ngày 18/7, công tác tiêm phòng sẽ được tiến hành từ ngày 1/8.Nhóm tiêm chủng tại chỗ sẽ đến các cơ sở dễ bị lây nhiễm để tiến hành tiêm phòng. Người dân cũng có thể đăng ký tiêm trong ngày bằng vắc-xin còn dư từ ngày 18/7.Cơ quan phòng dịch sẽ gửi tin nhắn thông báo cho người thuộc nhóm tuổi 50 đã đến thời điểm tiêm mũi 4. Người dân có thể lựa chọn tiêm vắc-xin của hãng dược Moderna, Pfizer hoặc Novavax. Bộ trưởng Lee kêu gọi người dân tích cực tham gia tiêm phòng vì sức khỏe của bản thân và gia đình.Số ca nhiễm COVID-19 bình quân ngày trong tuần trước (9-15/7) đạt 29.865 cao, cao gấp hai lần so với một tuần trước đó. Hệ số lây nhiễm, thể hiện một ca mắc có thể lây cho bao nhiêu người khác, trên mức 1 hai tuần liên tiếp.Ông Lee cho rằng xu hướng tăng này vẫn sẽ còn tiếp tục trong thời gian tới. Tuy nhiên, số ca tử vong hoặc ca bệnh nặng phải nhập viện tăng thấp, nhiều giường bệnh còn trống. Qua đó, Bộ trưởng một lần nữa nhấn mạnh tiêm chủng là cách hiệu quả nhất để giảm thiểu số ca tử vong và bệnh chuyển biến nặng đối với nhóm nguy cơ rủi co cao trong tình hình dịch tái bùng phát hiện nay.Năm nay là lần đầu tiên Chính phủ dỡ bỏ lệnh giãn cách xã hội trong dịp nghỉ hè kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát. Bộ trưởng kêu gọi người dân cần tuần thủ quy định phòng dịch cơ bản như đeo khẩu trang, rửa tay và thông gió.