Hàn Quốc đứng thứ 40 trong danh sách điểm đến lý tưởng cho người nước ngoài

Photo : YONHAP News

InterNations, một tổ chức kết nối người nước ngoài trên khắp thế giới, ngày 14/7 công bố báo cáo "Expat Insider 2022" về kết quả khảo sát tiến hành với những người đang cư trú tại nước ngoài. Trong đó, Hàn Quốc đứng thứ 40 trong số 52 quốc gia được điều tra về quốc gia tốt nhất đối với người nước ngoài.Trong kết quả khảo sát năm ngoái, Hàn Quốc đứng thứ 47 trong số 59 quốc gia được khảo sát. Năm nay số quốc gia được khảo sát ít hơn, nên thứ hạng của Hàn Quốc nhích lên một chút so với năm 2021.Mặc dù xếp thứ hạng thấp về tổng thể, nhưng Hàn Quốc xếp thứ 9 trong tiêu chí đánh giá về "chất lượng cuộc sống"; trong đó đứng thứ 2 ở hạng mục "y tế", chỉ sau Đài Loan, thứ 4 ở hạng mục "du lịch", và thứ 16 ở hạng mục "tiền lương, tính ổn định tuyển dụng và cuộc sống số".Tuy nhiên, Hàn Quốc chỉ đứng thứ 20 ở hạng mục "an toàn", thứ 23 ở hạng mục "giải trí", thứ 41 ở hạng mục "mức độ dễ dàng thích nghi".Mặt khác, Mexico được đánh giá là quốc gia tốt nhất đối với người nước ngoài, Indonesia đứng thứ 2, Đài Loan rơi xuống vị trí thứ 3 sau ba năm liên tiếp dẫn đầu danh sách khảo sát.Kuwait xếp thứ hạng cuối cùng năm thứ hai liên tiếp. Đứng trước Kuwait là các nước New Zealand, Hong Kong, Cộng hòa Síp, Luxembourg, Nhật Bản, thứ hạng từ 50 đến 47.Kết quả khảo sát lần này được tiến hành với 11.970 người nước ngoài mang quốc tịch 177 nước. Các tiêu chí khảo sát chính gồm chất lượng cuộc sống, mức độ dễ dàng thích nghi, môi trường làm việc, tài chính cá nhân, các yếu tố cơ bản.