Số ca nhiễm COVID-19 ngày 15/7 cao gấp đôi so với một tuần trước

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 15/7, Hàn Quốc ghi nhận 38.882 ca nhiễm COVID-19 mới, gồm 38.621 ca phát sinh trong cộng đồng và 261 ca ngoại nhập. Số ca nhiễm mới giảm 300 ca so với một ngày trước, song nhiều hơn khoảng 19.000 ca so với cách đây một tuần.Số ca bệnh nguy kịch là 65 ca, giảm 4 ca so với một ngày trước, dưới ngưỡng 100 ca hơn một tháng. Thêm 16 ca tử vong do COVID-19, tỷ lệ tử vong là 0,13%. Trong đó, 6 ca tử vong là người trên 80 tuổi, 6 ca ở nhóm tuổi 70, 3 ca ở nhóm tuổi 60 và 1 ca ở nhóm tuổi 40.Công suất giường chuyên điều trị cho ca bệnh nặng là 11,9%, tăng 0,9% chỉ sau một ngày. Công suất giường dành cho bệnh nhẹ là 23,6%, ca bệnh vừa là 17,9%, xu hướng tăng từ 1-2%.Tính đến 0 giờ ngày 15/7, có 176.280 ca nhiễm COVID-19 đang được điều trị tại nhà.