Cảnh sát Hàn Quốc lại được đặt dưới sự chỉ huy của Bộ Hành chính và an toàn sau 31 năm

Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Hành chính và an toàn Hàn Quốc Lee Sang-min trong buổi họp báo thường kỳ ngày 15/7 đã công bố chính thức về việc thành lập Vụ Cảnh sát trực thuộc Bộ Hành chính và an toàn vào ngày 2/8 tới.Trước đó, Ủy ban tư vấn về cải thiện chế độ cảnh sát đã đề xuất phương án khuyến nghị Bộ Hành chính và an toàn lập ra Vụ Cảnh sát nhằm mục đích kiềm chế Cơ quan Cảnh sát quốc gia, trong bối cảnh quyền hạn của cơ quan này đã trở nên lớn hơn trước sau các dự luật về thu hẹp quyền điều tra của Viện Kiểm sát. Bộ Hành chính và an toàn đã chấp nhận phương án này và xúc tiến thực hiện theo nội dung khuyến nghị.Theo đó, bộ máy cảnh sát Hàn Quốc sẽ lại được đặt dưới sự chỉ huy của Bộ trưởng Hành chính và an toàn trong các vấn đề chính sách lớn sau 31 năm, kể từ khi được tách khỏi Bộ Nội vụ (Bộ Hành chính và an toàn hiện nay) để trở thành một cơ quan độc lập vào năm 1991.Vụ Cảnh sát sẽ gồm các Ban là Ban Hỗ trợ nhân sự, Ban Hỗ trợ quản lý chung và Ban Hỗ trợ cảnh sát tự trị; với tổng cộng 16 nhân lực, trong đó có 12 người từ Cơ quan Cảnh sát và 4 công chức thuộc Bộ Hành chính và an toàn.Vụ Cảnh sát sẽ đảm nhận các nghiệp vụ chính là đề nghị bổ nhiệm các vị trí cảnh sát cấp đại úy trở lên, các chính sách chính liên quan tới cảnh sát, đệ trình pháp lệnh lên cuộc họp Nội các.Vụ trưởng Vụ Cảnh sát có quyền bổ nhiệm nhân sự cấp Giám đốc Sở Cảnh sát tại các địa phương và cấp Cục trưởng tại Cơ quan Cảnh sát quốc gia. Ban Hỗ trợ nhân sự phụ trách việc đề xuất bổ nhiệm với các nhân sự cảnh sát cấp Đại úy trở lên, toàn bộ ban này gồm các nhân sự là cảnh sát. Sự bố trí này được phân tích là nhằm tránh ý kiến chỉ trích rằng Chính phủ đang kiểm sát Cơ quan Cảnh sát.Ngoài ra, Vụ Cảnh sát cũng phụ trách lập quy tắc chỉ huy của Giám đốc Cơ quan Cảnh sát quốc gia và Giám đốc Cơ quan Phòng cháy chữa cháy. Trong quy tắc chỉ huy bao gồm các nội dung về việc phê chuẩn, báo cáo trước về các hạng mục chính sách quan trọng.Cùng với đó, Bộ Tư pháp sẽ lập ra Ủy ban phát triển chế độ cảnh sát trực tiếp dưới quyền Thủ tướng. Ủy ban này dự kiến sẽ thảo luận về các điều luật cần lập mới hoặc sửa đổi, các hạng mục cần xem xét kỹ lưỡng trong "dự thảo sửa đổi chế độ cảnh sát".Trong dự thảo này có cả nội dung về việc cải thiện đãi ngộ với cảnh sát, như bố trí thêm nhân lực, tăng lương, mở rộng cơ hội đào tạo tập huấn, được phân tích là nhằm "xoa dịu" sự phản đối gần đây trong lực lượng cảnh sát.