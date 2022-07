Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Yoon Suk-yeol tiếp tục giảm còn 32%

Photo : KBS News

Viện Gallup, cơ quan chuyên thăm dò ý kiến dư luận Hàn Quốc, ngày 15/7 công bố kết quả thăm dò ý kiến tiến hành từ ngày 12-14/7 với 1.003 người 18 tuổi trở lên trên toàn quốc. Kết quả là tỷ lệ người dân đánh giá tích cực về công tác điều hành quốc gia của Tổng thống Yoon Suk-yeol đạt 32%, trong khi tỷ lệ đánh giá ngược lại là 53%.Tỷ lệ cử tri không ủng hộ đang cao hơn tỷ lệ ủng hộ 21% (độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng ±3,1%). So với kết quả thăm dò tuần trước, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống giảm 5%, trong khi tỷ lệ không ủng hộ tăng 4%. Đây là lần đầu tiên tỷ lệ không ủng hộ Tổng thống đạt trên 50% theo các kết quả thăm dò của Gallup.Tỷ lệ cử tri ủng hộ Tổng thống đang có chiều hướng giảm trong vòng 5 tuần qua, từ tuần thứ hai tháng 6. Cách đây 5 tuần, tỷ lệ ủng hộ ông Yoon đạt 53%, nhưng đã giảm đi 21% chỉ sau 5 tuần. Trong khi đó, tỷ lệ không ủng hộ lại gia tăng đều đặn, từ 33% lên 53%.62% cử tri ủng hộ đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân, 53% cử tri bảo thủ và 51% cử tri ngoài 70 tuổi ủng hộ Tổng thống. Trong khi đó, 85% cử tri ủng hộ đảng đối lập Dân chủ đồng hành, 80% cử tri tiến bộ, 71% cử tri ngoài 40 tuổi trả lời không ủng hộ Tổng thống.Trong số các cử tri không ủng hộ, 26% chọn lý do là vấn đề nhân sự, 11% cho rằng Tổng thống thiếu hoặc không có kinh nghiệm và tư chất, 10% chọn lý do Tổng thống không chăm lo kinh tế và dân sinh, 5% chọn lý do Tổng thống thiếu sự trao đổi với người dân.Trong các ý kiến đánh giá tích cực, 10% chọn lý do là sự trao đổi với người dân của Tổng thống, 6% đánh giá cao sự quyết đoán và khả năng xúc tiến chính sách của Tổng thống, 6% chọn lý do Tổng thống đã khắc phục được vấn đề của Chính quyền tiền nhiệm, 5% đánh giá Tổng thống làm tốt mọi việc.Tỷ lệ ủng hộ đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân trong tuần này đạt 38%, giảm 3% so với tuần trước. Tỷ lệ ủng hộ đảng đối lập Dân chủ đồng hành đạt 33%, tăng 3%. 5% cử tri ủng hộ đảng Công lý, 23% không ủng hộ đảng nào.Nội dung thăm dò cụ thể được đăng tải trên trang chủ Tiểu ban thẩm định công bằng trong thăm dò ý kiến bầu cử trực thuộc Ủy ban quản lý bầu cử trung ương Hàn Quốc (nesdc.go.kr).