Nhu cầu đồ ăn nhanh bổ dưỡng gia tăng trước thềm bắt đầu thời điểm nóng nhất năm

Photo : KBS News

Trước thềm tiết chobok (sơ phục) 16/7, tức ngày bắt đầu thời gian nóng nhất của năm, nhu cầu tìm đến thức ăn nhanh bổ dưỡng của người dân Hàn Quốc đang có xu hướng gia tăng.Doanh nghiệp chuyên đồ ăn nhanh gia đình Fresheasy cho biết doanh số bán đồ ăn liên quan đến bạch tuộc trong thực đơn bổ dưỡng từ ngày 4-10/7 đã tăng 70% so với một tuần trước đó (27/6-3/7).Doanh thu bán món gà hầm sâm (samgyetang) Bibigo của hãng CJ CheilJedang từ ngày 1/6-10/7 tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu quý II của mặt hàng này cũng tăng 20% so với một năm trước.Doanh số bán món gà hầm sâm của khách sạn và khu nghỉ dưỡng Josun cũng đạt 21.000 suất kể từ khi ra mắt vào tháng trước. Phía khách sạn cho biết tốc độ đạt mục tiêu nhanh hơn so với dự đoán, doanh số bán dự kiến sẽ còn tăng hơn nữa trong tiết jungbok (trung phục).Trong bối cảnh đồ ăn nhanh trở nên phổ biến vào mùa dịch COVID-19, xu hướng tiêu dùng thực phẩm tiện lợi bổ dưỡng gia tăng thời gian gần đây được phân tích là do vật giá leo thang chóng mặt, nên nhiều người chọn đồ ăn nhanh bổ dưỡng bởi tính tiện lợi, đảm bảo dinh dưỡng, giá thành lại phải chăng hơn so với dịch vụ ăn ngoài.Tính đến ngày 14/7, giá thịt gà bán buôn là 4.010 won (3,03 USD)/kg, tăng 22,7% so với cùng kỳ năm ngoái và đắt hơn 23,7% so với giá bán buôn thời điểm hai ngày trước tiết chobok (9/7) năm 2021.Nửa đầu năm 2021, giá bán buôn thịt gà bình quân tháng đều ở mức 2.000 won (1,51 USD)/kg, trừ tháng 1 là 3.334 won (2,52 USD)/kg. Trong khi đó, giá bán buôn thịt gà nửa đầu năm nay rơi vào khoảng từ 3.236-3.661 won (2,4-2,7 USD)/kg. Được biết, giá thịt gà tăng là do giá nguyên liệu đầu vào như giá thức ăn chăn nuôi tăng, lượng giết mổ giảm.Không chỉ thịt gà, các nguyên liệu khác dùng để chế biến món gà hầm sâm cũng tăng làm chi phí tự nấu món ăn này tại nhà tăng theo. Theo kết quả khảo sát do Thông tin vật giá Hàn Quốc (KPI - Korea Price Information), cơ quan chuyên khảo sát giá cả, thực hiện trước tiết chobok cho thấy giá của 7 nguyên liệu chính để làm món gà hầm sâm gồm thịt gà sống, sâm tươi, gạo nếp cho khẩu phần 4 người ăn là 31.340 won (23,67 USD), tăng 17% so với năm ngoái 26.770 won (20,22 USD).Giá gạo nếp và hạt dẻ giảm do năm ngoái được mùa, song giá tỏi, gà, hành tây lại tăng khiến chi phí nhìn chung tăng.Theo Cổng thông tin giá cả thuộc Cơ quan bảo vệ người tiêu dùng Hàn Quốc (KCA), giá món gà hầm sâm bình quân tại Seoul trong tháng trước là 14.885 won (11,24 USD)/suất, cao hơn 5,7% so với cùng kỳ năm 2021 là 14.077 won (10,63 USD).