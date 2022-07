Tỷ giá hối đoái won-USD cao kỷ lục trong vòng hơn 13 năm

Photo : YONHAP News

Tại thị trường ngoại hối Seoul, tỷ giá hối đoái won-USD đóng cửa phiên giao dịch ngày 15/7 ở mức 1.326,1 won đổi 1 USD, tăng 14 won so với phiên trước. Đây là lần đầu tiên tỷ giá hối đoái vượt mốc 1.320 won đổi 1 USD trong vòng hơn 13 năm, kể từ phiên giao dịch ngày 30/4/2009.Trong khi đó, chỉ số chứng khoán tổng hợp Hàn Quốc (KOSPI) khép lại phiên giao dịch cùng ngày ở mức 2.330,98 điểm, tăng 8,66 điểm (0,37%). Chỉ số sàn giao dịch KOSDAQ đóng cửa ở mức 762,39 điểm, giảm 3,69 điểm.Tỷ giá hối đoái tăng mạnh dự kiến sẽ càng kéo giá cả, vốn đã ở mức cao do sự tăng vọt giá nguyên vật liệu quốc tế, tiếp tục tăng cao hơn nữa trong thời gian tới. Trong tháng trước, giá tiêu dùng tại Hàn Quốc đã tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng cao nhất kể từ sau tháng 11/1998 (6,8%), thời điểm khủng hoảng tiền tệ châu Á.Tuy nhiên, việc đồng won giảm giá trị được phân tích là sẽ không tác động lớn tới việc kéo xuất khẩu gia tăng. Đó là bởi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) đang đẩy nhanh tốc độ nâng lãi suất, khiến đồng tiền các quốc gia khác ngoài đồng USD đều đang có chung xu hướng là giảm giá trị.Nếu tỷ giá won-USD không ổn định, Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) sẽ càng chịu sức ép nâng lãi suất lớn hơn. Ngày 13/7 vừa qua, BOK đã lần đầu tiên trong lịch sử nâng 0,5% lãi suất trong một lần. Một trong các lý do khiến BOK đưa ra động thái quyết liệt này là do tỷ giá tăng cao. Nếu tới cuối tháng này, Mỹ tiếp tục nâng lãi suất, thì lãi suất Mỹ sẽ cao hơn Hàn Quốc, gây lo ngại có thể xảy ra hiện tượng các nhà đầu tư nước ngoài rút vốn ồ ạt khỏi Hàn Quốc, khiến giá trị đồng won sụt giảm mạnh, kéo theo đó sẽ là giá nhập khẩu tăng, và giá cả trong nước lại tăng cao hơn nữa.Nếu xảy ra tình huống này, Ngân hàng trung ương sẽ không còn lựa chọn nào khác là phải nâng tiếp lãi suất cơ bản, chấp nhận nguy cơ bị thiệt hại về kinh tế.Cả tỷ giá hối đoái, giá cả, lãi suất đều đang ở mức cao, đặt nền kinh tế thực của Hàn Quốc vào trạng thái báo động. Trong khi đó, xu hướng tăng xuất khẩu đang có chiều hướng chững lại. Nhiều ý kiến lo ngại tiêu dùng tư nhân cũng sẽ bị co hẹp trong bối cảnh giá cả leo thang.