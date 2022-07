Doanh số bán album K-pop vật lý nửa đầu năm 2022 tăng 34,6%

Photo : YONHAP News

Bảng xếp hạng Circle (trước đây là Gaon) ngày 17/7 cho biết doanh số bán album K-pop vật lý nửa đầu năm 2022 đạt 34.947.247 bản (tổng hợp album thứ hạng từ 1-400), tăng 34,6% so với cùng kỳ năm ngoái, cao kỷ lục chỉ xét riêng nửa đầu năm.Xét riêng nửa đầu năm, doanh số bán album vật lý năm 2018 đạt 10,48 triệu bản, năm 2019 đạt 12,93 triệu bản, sau đó liên tục tăng trong thời kỳ bùng dịch COVID-19 năm 2020 và 2021 với lần lượt là 18,36 triệu bản là 25,96 triệu bản.Cụ thể, Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) dẫn đầu doanh số bán album nửa đầu năm nay với hơn 4.523.749 bản, tiếp theo là NCT Dream 3.982.696 bản, Seventeen 2.722.858 bản, Tomorrow X Together (TXT) 2.104.740 bản, Stray Kids 2.072.689 bản và Lim Young-woong 1.142.727 bản.Album tuyển tập “Proof” của BTS có doanh số bán album cao nhất với 2.957.410 bản. Album bán chạy thứ hai là album phòng thu đầy đủ thứ 4 "Face the Sun" của Seventeen với 2.373.052 bản.Người hâm mộ nước ngoài đã và đang chiếm một phần không nhỏ trong doanh số bán album K-pop. Theo bảng xếp hạng album bán lẻ của Circle, doanh số bán album "Face the Sun" của Seventeen trong ngày phát hành (27/5) vừa qua đạt hơn 1,4 triệu bản, trong đó hơn 1.031.980 bản được bán tại nước ngoài, chiếm 73,1%.Album đầy đủ thứ hai “Glitch Mode” của NCT Dream đã bán được 740.522 bản ở nước ngoài, chiếm 95,4% doanh số trong ngày đầu tiên phát hành (28/3).Nhờ sự nổi tiếng ở nước ngoài, BTS và Stray Kids đã giành vị trí Quán quân trên "Billboard 200", bảng xếp hạng album chính của Billboard (Mỹ) trong nửa đầu năm nay. TXT và Na-yeon của nhóm nữ Twice cũng đạt được thành tích cao, lần lượt giữ vị trí thứ 4 và thứ 7 trên bảng xếp hạng này.Một thước đo khác để đánh giá mức độ nổi tiếng tại nước ngoài là số lượt xem video âm nhạc trên YouTube. Theo thống kê của YouTube, 5 trong số 10 quốc gia có số lượt xem video của BTS cao nhất trong một năm qua là các nước khu vực Đông Nam Á và Nam Á như Ấn Độ (thứ 2), Indonesia (thứ 5), Philippines (thứ 7), Thái Lan (thứ 9), Việt Nam (thứ 10).