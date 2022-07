Hạ viện Mỹ thông qua Đạo luật Ủy nhiệm quốc phòng năm tài khóa 2023

Photo : YONHAP News

Hạ viện Mỹ ngày 14/7 (giờ địa phương) đã mở phiên họp toàn thể, thông qua dự thảo Đạo luật Ủy nhiệm quốc phòng (NDAA) năm tài khóa 2023 (1/10/2022-30/9/2023) với 329 phiếu thuận và 101 phiếu chống.Dự thảo luật có nội dung về ngân sách quốc phòng, an ninh của Mỹ năm tài khóa 2023 với quy mô 839 tỷ USD. Trong đó, Hạ viện Mỹ đã nâng ngân sách quốc phòng năm sau thêm 37 tỷ USD so với quy mô mà chính quyền Tổng thống Joe Biden đề xuất.Dự luật cũng bao gồm một số điều khoản liên quan đến bán đảo Hàn Quốc như quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ và vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên. NDAA nêu rõ tầm quan trọng của Seoul với tư cách là một đồng minh chủ chốt của Washington, đánh giá quân đồn trú Mỹ tại Hàn Quốc đang kiềm chế mạnh mẽ hành vi xâm lược quân sự của miền Bắc cũng như hỗ trợ cho nền tảng an ninh quốc gia trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.Tương tự năm tài khóa 2022, quy mô quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc sẽ duy trì ở mức 28.500 binh lính, nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công vào Mỹ và các nước đồng minh.Trước đó, chính quyền Tổng thống Biden đã loại bỏ quy định duy trì quy mô quân đồn trú tại Hàn Quốc trong NDAA năm tài khóa 2022. Nhưng sau đó, hạng mục này đã được bổ sung trong quá trình thẩm định dự thảo luật tại Quốc hội Mỹ. Trong các dự luật trước đây, Bộ Quốc phòng Mỹ đã đưa ra quy định hạn chế cắt giảm quy mô quân đồn trú tại Hàn Quốc, tuy nhiên kể từ dự thảo luật năm tài khóa 2022 thì nội dung này đã không còn nữa.Mặt khác, dự thảo lần này có các mục riêng liên quan đến kỷ kiệm 70 năm Hiệp ước phòng thủ lẫn nhau Hàn-Mỹ và khả năng răn đe mở rộng.Theo dự thảo, trong tuyên bố chung của Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ ngày 21/5/2022, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Tổng thống Joe Biden đã tái khẳng định cam kết răn đe mở rộng, cho phép sử dụng tất cả phương tiện phòng thủ của Mỹ tại Hàn Quốc trên mọi phạm vi bao gồm cả vũ khí hạt nhân, vũ khí truyền thống và phỏng thủ tên lửa.Về Hiệp ước phòng thủ lẫn nhau Hàn-Mỹ, dự thảo chỉ rõ quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ được xây dựng trên nền tảng hy sinh chung, là trục trọng tâm của hòa bình và an ninh khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Hiệp ước phòng thủ lẫn nhau là nền tảng của liên quân Hàn-Mỹ.Đạo luật Ủy nhiệm quốc phòng dù đã được Ủy ban Quân sự Thượng viện Mỹ thông qua, song vẫn chưa vượt qua được cửa ải phiên họp toàn thể của Thượng viện.Nếu Thượng viện Mỹ cũng thông qua NDAA tại phiên họp toàn thể, Quốc hội Mỹ sẽ thành lập ủy ban chung của Hạ viện và Thượng viện để tiến hành các cuộc thảo luận bổ sung, cân đối và thống nhất những nội dung khác nhau để hoàn chỉnh thành một dự luật duy nhất.Do Washington sắp tổ chức cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 năm nay, có dự đoán cho rằng NDAA sẽ không dễ dàng được Quốc hội thông qua trước thời điểm này.