Tổng thống Yoon Suk-yeol khẳng định cùng người dân gìn giữ tinh thần Hiến pháp

Photo : YONHAP News

Nhân kỷ niệm 74 năm ngày ban hành Hiến pháp (17/7/1948), trên trang mạng xã hội cá nhân ngày 17/7, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol viết rằng các giá trị Hiến pháp gồm chủ nghĩa dân chủ tự do, nhân quyền và pháp trị chính là khởi nguồn của đoàn kết toàn dân. Quá trình thực hiện các giá trị Hiến pháp cũng chính là con đường đi tới sự phát triển và thịnh vượng. Ông Yoon khẳng định sẽ cùng với người dân Hàn Quốc gìn giữ tinh thần Hiến pháp.Tổng thống nhắc lại chuyến thăm thành phố Gwangju của mình cách đây một năm, nhấn mạnh các giá trị Hiến pháp Hàn Quốc đã được khắc ghi tại thành phố này, nơi người dân Hàn Quốc bảo vệ chủ nghĩa dân chủ tự do bằng máu.Nhờ "Tinh thần tháng 5", tức tinh thần từ Phong trào vận động dân chủ Gwangju ngày 18/5/1980, mà giá trị phổ quát của chủ nghĩa dân chủ tự do đã trở thành tinh thần Hiến pháp Hàn Quốc. Trật tự Hiến pháp, tự do và quyền lợi của người dân đã được đảm bảo thông qua lịch sử.Mặt khác, trong bài phát biểu tại lễ kỷ niệm 74 năm ngày ban hành Hiến pháp vào ngày 17/7, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo đề xuất xúc tiến sửa đổi Hiến pháp theo một phương thức mới, đó là "hội tụ sức mạnh của người dân để mở ra cánh cửa tương lai".Theo Chủ tịch Quốc hội, trong thời gian qua, đã có nhiều đợt thảo luận nhằm sửa đổi Hiến pháp, đồng thời dư luận cũng hình thành sự đồng tình rộng rãi về vấn đề này.Ông Kim chỉ ra rằng nhiều bài toán thời đại mới đang liên tục xuất hiện như tỷ lệ sinh thấp, già hóa dân số, bất bình đẳng, biến đổi khí hậu và phân quyền địa phương; trong khi yêu cầu của người dân đặt ra ngày càng cao hơn. Do đó, cần sửa đổi Hiến pháp để có thể đáp ứng được sự kỳ vọng lớn hơn của người dân và sự thay đổi của thời đại.Hàn Quốc đã tiến vào một xã hội nơi một mình Tổng thống khó có thể giải quyết hết tất cả các vấn đề, vì thế phải tiến vào con đường của sự phân tán quyền lực và hợp tác.Chủ tịch Kim cho biết sẽ tổ chức Hội nghị tư vấn sửa đổi Hiến pháp nhằm thảo luận về thời điểm, phương pháp và phạm vi sửa đổi Hiến pháp; đồng thời đề nghị Quốc hội lập ra Ủy ban đặc biệt về sửa đổi Hiến pháp để bắt tay vào thảo luận.