Bắt đầu tiêm vắc-xin COVID-19 mũi 4 cho nhóm tuổi 50 từ ngày 18/7

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 18/7, Hàn Quốc ghi nhận 26.299 ca nhiễm COVID-19, gồm 25.980 ca phát sinh trong cộng đồng và 319 ca ngoại nhập. Số ca mắc mới ở mức cao nhất trong 12 tuần kể từ ngày 25/4 (chỉ xét riêng ngày thứ Hai).Số ca bệnh nguy kịch là 81 ca, tăng 10 ca so với một ngày trước, trên mức 80 ca sau 31 ngày kể từ ngày 17/6. Thêm 11 ca tử vong do COVID-19, tỷ lệ tử vong là 0,13%.Từ ngày 18/7, đối tượng tiêm mũi 4 vắc-xin COVID-19 sẽ được mở rộng xuống nhóm tuổi 50 (sinh năm từ 1963-1972), người có bệnh lý nền trên 18 tuổi, bệnh nhân và nhân viên làm việc tại cơ sở chăm sóc người khuyết tật và người vô gia cư.Các đối tượng này có thể đặt lịch thông qua trang chủ đặt lịch tiêm vắc-xin COVID-19 (https://ncvr.kdca.go.kr) hay gọi điện đến đường dây nóng 1339 của Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương hoặc số điện thoại tiếp dân của chính quyền địa phương. Trường hợp đặt lịch trước sẽ được tiêm phòng từ ngày 1/8.Đối tượng đặt lịch tiêm vắc-xin còn dư qua ứng dụng Kakao Talk hoặc Naver có thể tiêm phòng trong ngày từ 18/7. Cơ quan phòng dịch giải thích tiêm chủng là biện pháp nhằm ngăn chặn tình trạng bệnh trở nặng và tử vong ở nhóm nguy cơ rủi ro cao trước nguy cơ tái bùng dịch COVID-19.Người chưa từng nhiễm COVID-19 có thể tiêm mũi 4 cách mũi ba ít nhất 4 tháng. Đối tượng có lý do riêng như cần xuất cảnh hoặc điều trị bệnh thì có thể tiêm mũi 4 ba tháng sau khi tiêm mũi ba.