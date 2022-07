Cựu Chánh Văn phòng an ninh quốc gia phản bác vụ trục xuất hai thuyền viên Bắc Triều Tiên năm 2019

Photo : YONHAP News

Thông qua nghị sĩ Youn Kun-young (đảng Dân chủ đồng hành), cựu Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Hàn Quốc Chung Eui-yong ngày 18/7 đã ra một tuyên bố liên quan tới vụ cưỡng chế trục xuất hai thuyền viên tàu cá Bắc Triều Tiên hồi năm 2019.Ông Chung nhấn mạnh hai thuyền viên miền Bắc là "những kẻ sát nhân kinh tởm hiếm có", đã giết hại 16 thuyền viên khác trên tàu. Khi đó, Chính phủ đã nhận định rằng các thuyền viên này không có ý định quy hàng thực sự.Ngoài ra, khi đó Chính phủ Hàn Quốc cũng không thể xử phạt hai thuyền viên miền Bắc chỉ dựa trên lời tự thú của họ. Những tội phạm nguy hiểm phi chính trị không được coi là người tị nạn xét theo luật pháp quốc tế. Do đó, Chính phủ đã đi tới quyết định trục xuất hai thuyền viên này.Ông Chung khẳng định không hề có chuyện Bắc Triều Tiên đề nghị Hàn Quốc trao trả thuyền viên trước như nội dung báo chí đưa tin. Chính phủ chỉ làm theo đúng quy trình là hỏi ý kiến của miền Bắc trước để xác định nước này có nhận trao trả người nếu miền Nam trục xuất hai thuyền viên hay không.Theo ông Chung, vụ việc tranh cãi này hoàn toàn có thể giải quyết nếu công khai toàn bộ nội dung điều tra vụ việc. Ông cho rằng cần lập ra nhóm công tố viên đặc biệt hoặc tổ chức phiên điều trần làm sáng tỏ về lý do và quá trình mà Chính phủ đương nhiệm lật lại vụ việc này.5 tiếng sau, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đã đưa ra lập trường phản bác, cho rằng Chính phủ tiền nhiệm đã coi thường đơn xin quy hàng mà các thuyền viên này tự viết, ngụy biện rằng hai người này không có ý định quy hàng. Cựu Chánh văn phòng Chung đã tự ý quy kết họ là "kẻ sát nhân ghê tởm" khi chưa hề điều tra vụ việc này theo đúng luật pháp Hàn Quốc. Văn phòng Tổng thống nhấn mạnh điều mà quan chức Chính phủ tiền nhiệm và đảng đối lập Dân chủ đồng hành nên làm không phải công kích chính trị mà là phối hợp điều tra một cách thành thực.Văn phòng Tổng thống cũng khẳng định không có lý do gì để từ chối việc thành lập nhóm công tố viên đặc biệt hay tổ chức phiên điều trần nếu chính giới đạt được nhất trí về vấn đề này. Tuy nhiên, Văn phòng Tổng thống cũng hoài nghi rằng liệu có phải đảng Dân chủ đồng hành đang tự tin có thể bưng bít vụ việc dựa vào ưu thế đa số ghế tại Quốc hội của đảng này hay không.